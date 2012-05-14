希腊局势更加动荡压抑盘势 亚洲股市下跌

* MSCI亚太除日本外股指跌0.6%,日经指数几近持平

* 欧元触及近四个月低位,澳元跌至五个月最低点

* 油价下滑,因对冲等基金经理削减多仓

路透东京5月14日电---亚洲股市周一下跌,周末组成希腊新政府的谈判失败,且中国放宽货币政策的最新举措令经济步履蹒跚的疑虑升高,促使投资人进一步削减曝险仓位.

MSCI亚太(除日本外)股票指数.MIAPJ0000PUS一度下跌0.6%至近四个月低位.该指数上周五下跌超过1%,并创下去年11月末以来的最大单周跌幅.

日股日经指数.N225回吐稍早涨幅,早盘基本收平.

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周对冲基金和其它基金大举削减商品多头仓位,减幅达到20%或近180亿美元,其中减少的主要是原油多仓.

"到处都在规避风险."法国农业信贷银行的东京外汇部主管Yuji Saito说道.

在MSCI泛亚太股指当中,原材料类股.MIAPJMT00PUS的跌幅最大,为0.8%.

美国原油下滑0.7%至每桶95.42美元,受累于中国经济放缓令需求前景蒙尘,以及沙特阿拉伯呼吁提高石油库存水平.布兰特原油跌0.3%,报每桶111.93美元.

欧元兑美元跌至近四个月低位1.2878,澳元兑美元则跌穿平价至五个月低位,最低见于0.9996美元.

避险情绪将可能惠及美元和日圆,并令美元/日圆维持在窄幅区间,但打压其他货币兑美元和兑日圆的表现.

有关摩根大通(JPM.N)录得20亿美元交易巨亏的消息进一步削弱市场人气,此事掀起了针对金融体系的新一波疑虑,打压KBW银行股指数.BKX周五下挫1.2%.惠誉将摩根大通信贷评级下调一个级距,标普下修该银行展望至"负面".

"继早先触及低位後,货币走势可能会持稳,但仍容易受到欧洲方面消息的影响;与此同时,摩根大通的消息或引发有关收紧金融监管的揣测,从而促使投资者削减风险资产,"法国农业信贷银行的Saito说.

**中国令风险升高**

希腊总统府高阶官员表示,继周日谈判未果後,希腊总统Karolos Papoulias周一晚间将继续与该国政治领袖进行谈判,努力组建政府.

如果迟迟未能出现妥协,那麽希腊就必须再次举行大选,使希腊更接近濒临破产和退出欧元区.

即便是德国,撙节政策或遇更大阻力;总理梅克尔所属保守党派在北威州地方选举严重受挫.

中国周末降低银行存款准备金,市场对此反应平淡,此前中国公布一系列疲弱数据.分析师认为中国将出台更多政策措施以支持内需.

"我们认为,中国此番调降存准更像是在向市场传达决策者大局在握的讯息."法国兴业银行分析师Wei Yao说.

"4月的数据证实了我们的观点,也就是第一季不是底部.我们认为人行今年料再会调降存准两次,每次各50基点,下一次可能会是在6月."

中国人民银行周六宣布,调降存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,此举料将释放4,000亿元人民币(635亿美元)流动性.

"有鉴於欧洲的情况越来越糟糕,市场怀疑中国迟来的急救措施是否真能修复已经深受打击的人气,"IBK Securities分析师Park Ok-hee说.

亚洲信贷市场周一盘初走弱,iTraxx亚太地区除日本以外投资级指数利差走阔三个基点.(完)

--编译/审校 龚芳/高琦/艾茂林/杜明霞/李婷仪/戴素萍/蔡美珍/张明钧/张荻

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