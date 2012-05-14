政党协商建联合政府陷入僵局 希腊面临关键时刻

希腊保守派领袖Antonis Samaras (左二) 在会谈后离开总统府。 REUTERS/John Kolesidis

路透雅典5月13日电（记者 Lefteris Papadimas/Harry Papachristou）---希腊各政党领袖周日拒绝了总统组建联合政府避免重新选举的最後呼吁，将债务缠身的该国更进一步推向破产边缘，甚至可能导致希腊退出欧元区。

希腊三大政党领袖聚首总统官邸，就缩小他们的分歧做最後的努力，但由於他们在援助方案问题上相互发难，会谈很快就陷入僵局。外界希腊政府大幅削减财政支出为前提对该国提供援助，但希腊民众对此援助案怨声载道。

在上周选举中得票最高的保守派领袖Antonis Samaras将责任归咎於极左翼政党SYRIZA，SYRIZA断然拒绝与Samaras领导的新民主党（New Democracy）和社会主义运动党（PASOK）组建联合政府。

Alexis Tsipras因领导SYRIZA在选举中一跃成为第二大党而成名。他说：“他们要的不是一致，而是让我们成为他们犯罪的合作夥伴，但我们不会成为他们的帮凶。”

参与会谈的PASOK领袖Evangelos Venizelos称，他依然希望能达成补救协议，但警告称所剩时间已经不多。

“尽管我们与总统的会谈陷入僵局，但我对组建政府仍持些许乐观态度。”他领导的PASOK在选举中排名第三。

“关键时刻已经到来，我们要麽组建政府，要麽就去（重新）选举。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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