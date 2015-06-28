希腊一委员会建议ATM取款上限定为60欧元 银行放假六天

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透雅典6月28日 - 参加希腊金融稳定委员会会议的消息人士对路透表示，该委员会已经建议周一关闭银行自动取款机(ATM)，并且周二重开后将ATM每日取款上限定为60欧元。
消息人士周日称，该取款上限将适用于希腊银行卡持有者，外国银行卡持有者的取款上限遵循各银行的规定。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)稍早宣布银行放假和实行资本管制。此前他意外宣布对救助条款举行公投，而希腊民众的反应是取出银行存款。
资本管制规定必须由内阁批准，再由总统颁布后才能生效。
“委员会提议银行放假六个工作日，直至下周一夜间。ATM机周二将重新开放，”消息人士称。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
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