希腊一委员会建议ATM取款上限定为60欧元 银行放假六天

路透雅典6月28日 - 参加希腊金融稳定委员会会议的消息人士对路透表示，该委员会已经建议周一关闭银行自动取款机(ATM)，并且周二重开后将ATM每日取款上限定为60欧元。

消息人士周日称，该取款上限将适用于希腊银行卡持有者，外国银行卡持有者的取款上限遵循各银行的规定。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)稍早宣布银行放假和实行资本管制。此前他意外宣布对救助条款举行公投，而希腊民众的反应是取出银行存款。

资本管制规定必须由内阁批准，再由总统颁布后才能生效。

“委员会提议银行放假六个工作日，直至下周一夜间。ATM机周二将重新开放，”消息人士称。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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