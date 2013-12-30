德国驻希腊大使官邸遭枪击

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅典12月30日 - 希腊警方称，德国驻希腊大使在雅典市郊的官邸周一稍早遭遇枪击，但没有造成人员伤亡和财产破坏。

警方称，位于雅典北郊一条繁华街道上的德国大使官邸的金属大门遭到至少四次枪击。截至目前调查人员共收集到15枚空弹壳。

警方消息人士称，枪击发生在当地时间凌晨3:40左右，两名涉案袭击者徒步而来。

警方声明称，希腊外长萨马拉斯（Antonis Samaras）在袭击事件发生后与德国大使Wolfgang Dold通了话。

希腊反对派政客和反对经济援助的组织经常发表反对德国的言论，因2010年希腊接受的国际金援计划要求该国实施严苛的节支政策。

该大使官邸在1999年也曾成为袭击目标，现在已经解散的一个极端组织成员在当年11月17日向该官邸屋顶发射了一枚火箭弹。（完）