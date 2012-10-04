希腊难迅速达成节支协议

10月3日在希腊议会前抗议的人群。 REUTERS/John Kolesidis

路透雅典10月3日电---希腊在下周欧元区财长会议前与贷款机构达成协议的希望在周三变得渺茫,官员们承认双方对明年希腊经济的萎缩幅度看法存有分歧,而明年经济表现是他们计算的重要依据.

在经历数周谈判後,希腊仍难与三方国际贷款机构就接近120亿欧元的减支达成一致.欧洲央行(ECB)、欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)等三家国际贷款机构担忧,一些希腊建议的节支措施不可行.

"双方仍存在巨大分歧.我们正尽量达成妥协以敲定协议,"希腊财政部长史托纳拉斯在会见三家贷款机构主管後向记者表示.

一位高级政府官员指出,希腊仍有一些余地来容纳将於明年实施的约25亿欧元撙节措施.

这位官员补充到,双方围绕希腊经济明年的萎缩程度亦存有分歧,这一指标会对所有其他目标产生影响.

"在宏观经济前景判断方面亦存在分歧.我们预计经济将衰退近4%,但贷款机构预计将衰退5%,"这位拒绝具名的官员表示.

多位官员称,希腊政府在下周欧元区财长会议前解决问题的希望并未完全破灭.若能及时达成协议,将可令雅典确保获得315亿欧元援助款的努力变得容易一些.

但国际三大机构相关负责人下周返回希腊继续检查的可能性越来越大.

最新推出的2013和2014年撙节计划包括新一轮薪资和养老金下调,大幅削减医药支出和福利,以及减裁公务员的计划.再度下调薪资和养老金受到了饱受撙节之苦的公众的强烈反对.

**节支计划仍存分歧**

希腊总理萨马拉斯设法保住了社会党和左翼盟友对不受欢迎的节支举措的支持,但尚未说服国际贷款机构签署撙节方案,而这是希腊获得进一步纾困拨款的关键所在.

双方的商谈已经陷於停顿,因为希腊提出20亿欧元的保健与防卫支出削减,但贷款机构认为不太可行.

"我们在尝试从结构性改革的角度说服他们相信支出削减措施.我们摆出了更多的事实和细节."另一位政府官员说.

希腊政府官员没有提及存在争议的减支举措,此前国际三方贷款机构的官员与希腊发展部长进行了最新一轮的磋商.

"我们并没有争吵,但也不是一派歌舞升平.我们相互交换了看法."出席磋商的一名官员表示.

这位官员称,国际贷款机构的关注重点还放在了诸如提高竞争力、消除市场壁垒和打破小规模垄断等议题.

贷款机构长期以来一直要求希腊对经济实施结构性改革,冲破游说团体的强大影响,但希腊屡次出尔反尔.

希腊经济衰退在2013年料将进入第六个年头,该国目前失业率达到记录高位,公众对节支举措的耐心也已所剩无几.(完)

--编译/审校 肖群英/兰秀娟/徐文焰/孙茉莉

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