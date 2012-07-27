希腊未能就新节支举措达成一致

* 希腊找到2013年和2014年节省117亿欧元资金的方法

* 政治领袖未能达成一致,周一将继续谈判

* 巴罗索公开支持萨马拉斯

* 花旗预计希腊退出欧元区的可能性高达90%

路透雅典7月26日电---希腊未能就在未来两年节省近120亿欧元的计划达成政治协议,令说服欧盟和国际货币基金组织(IMF)代表将该国留在欧元区的努力受挫.

经过几天的角力之後,保守党领导的希腊政府表示已制订出节支措施,赶在了国际贷款机构开始评估希腊对最新纾困计划条款遵守程度的几个小时之前.

但是,这些来自削减福利、养老金以及出租政府建筑等等各方面的节约资金举措,并未获得组成联合政府的社会党和左翼民主党(Democratic Left Party) 的支持.

"我们的工作还未结束,我们将继续致力於解决所有问题,"左翼民主党领导人Fotis Kouvelis在三个小时的政党领袖会议後表示,"我们面临的现实非常艰难,我们正努力找到解决方式."

三党领导人将於周一重新商讨最新援助计划中所承诺的2013、2014年节省117亿欧元的目标.这三位领导人均急於表现他们已做出很大努力来减轻节支措施带给希腊民众的痛苦.

欧盟(EU)执委会主席巴罗索在三年来首度访问几近破产的希腊的行程中,公开表示出对希腊总理萨马拉斯的支持,但同时亦警告称,希腊必须认真履行改革的承诺.

巴罗索称,"关键词是兑现承诺.兑现,兑现,还是兑现!"他还补充到,相信在萨马拉斯领导下的希腊政府将可以兑现承诺."只要承诺得到兑现,希腊就应该继续留在欧元区."

美国花旗银行在报告中称,希腊未来12-18个月退出欧元区的机率已升至约90%,而且称希腊最可能在未来两到三个季度里退出欧元区.(完)

--编译 杜明霞/兰秀娟;审校 程琳

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