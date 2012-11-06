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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 6日 星期二 10:18 BJT

希腊政府推进紧缩计划

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一称，希腊及其国际贷款方有望在11月12日欧元区财长会议上达成协议，获得下一笔援助金。希腊政府周一向议会提交了一份新的紧缩计划，若想获得更多援助避免破产，议会就必须批准紧缩计划。路透

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