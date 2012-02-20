希腊第二批纾困计划料可在关键日过关 但仍存融资缺口

* 欧元区各国财长料将批准第二批希腊救援计划

* 周一会议焦点将是希腊债务的可持续性

* 仍在填补资金缺口

* 希腊债务与GDP之比必须在2020年时降至约120%.

* 美国财长盖特纳呼吁IMF支持协议

路透布鲁塞尔2月20日电--欧元区财长们料会在周一批准希腊的第二笔纾困计划,希望藉此为纷扰欧元区数月之久的风暴划定界限,即使还需要更多努力,克服融资缺口问题.

外交人士及分析师均不认为这项纾困方案可以解决希腊的经济问题--那可能得花上十年、甚至更久--在周日抗议节支措施没完没了的希腊人看来,是愈发清晰的惨淡画面.

从希腊经济前所未见的糟糕情况来看,财长们还必须同意新举措才能使数字合理.但他们希望周一的协议能够帮助重整希腊庞大债务,让其融资基础更加稳定,继续留在欧元区内.

欧元区高级财政官员与欧洲央行周日举行一场电话会议,讨论1,300亿欧元纾困计划的最後细节,包括一份对国际货币基金组织(IMF)至关重要的债务可维持性分析报告.

虽然德国与其他国家仍然怀疑希腊能否实现承诺--包括落实减支33亿欧元及增加税收--但官员表示协议过关的动能正在蓄积中.

一位欧元区官员在和参与周日电话会议的官员联系过後表示,尽管还有一些差距要弥合,不过这些差距没有大到有扰乱整个过程之虞.

"我认为在这最後关头,没有人想背上阻碍协议达成的责任,"他表示.

"直觉就是这将会顺利完成--这次大家都感受到要完成的压力,"他表示.其指的是荷兰、芬兰和德国,如果融资差距可以弥平,他们看来可能会同意.这几个国家对希腊实现承诺的能力最为不满.

该协议中有一项重要条件,即希腊将透过持有希腊政府债券的民间持有人在内的投资人进行债务重整,减记约1,000亿欧元的债务.

银行和保险业者将把其所持债券交换成期限较长、票面利率较低的债券,这将导致资产价值实际上削减了70%.

希腊在周六表示,该债券交换料将在3月8日推出,在三天后完成.这意味着将在3月20日到期的145亿欧元债券将会重整,让希腊得以避免违约.

1,300亿欧元的纾困资金大多数将用於为债券互换融资,以及确保希腊银行业体系保持稳定:300亿欧元将用於向民间债权人提供额外优惠,以促其签署互换协议,230亿欧元将用於希腊银行业的资本重整.

另外350亿欧元将用於希腊赎回债券,57亿欧元用来支付债券利息.

整体目标是到2020年将希腊债务与GDP之比从160%降至120%左右,IMF、欧洲央行和欧盟执委会认定这一比例和时间表是可维持的.

**能否达到目标**

周日电话会议的讨论焦点是"120%左右"在实际操作中的意义,该议题料也将成为周一欧盟财长会议的重点.

上周分发给欧元区财长的一份债务可持续性报告显示,根据主要情景假设,到2020年,希腊债务与GDP之比只能降到129%.

IMF已表示,若该比例无法降至120%附近,其可能难以帮助希腊纾困项目融资.

美国财政部长盖特纳敦促IMF支持该计划.

盖特纳周日在声明中表示,"这是一项强度和难度都很大的改革计划,应得到国际社会和IMF的支持."

在努力降低债务与GDP之比的同时,此次会议也在说服三家国际贷款方相信,到2020年希腊债务在相当於经济总量123%-125%的水平上仍可维系.

"如果我们能把债务水准降低至相当於GDP的123%或124%,我认为人人都会满意,"该欧元区官员在周日电话会议之後表示.

一位了解协商情况的欧元区官员称,考虑过一系列令债务与GDP比例从129%降至120%的措施,包括重组应计利息部分,或者减少给债权人的"甜头".

会议上也讨论了小幅降低希腊在2010年5月获得的第一批1,100亿欧元双边贷款的利率,以此减轻希腊的融资负担.

各国央行也可能提供帮助.

央行消息人士周五对路透表示,欧洲央行正在考虑是否允许欧元区各国央行将所持希腊债券进行减计,就像民间债权人一样.(完)

--编译 李婷仪/戴素萍/丁琦/王翔琼;审校 王丽鑫/程琳

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