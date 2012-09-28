希腊领导人紧缩方案谈判取得进展

路透雅典9月27日点---虽然在削减薪资和养老金支出方面仍持保留意见,但希腊各方政治领导人已基本同意一项接近120亿欧元的节支方案,这份颇具争议的计划距离达成最终协议也更近一步.

有官员表示,在削减预算问题上争论了数周后,希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)的盟友已就计划构成达成一致,并正在制定有关薪资和养老金支出削减的最後细节.

"已经达成了基本协议,我们正在进入到最後协商,"希腊财政部长史托纳拉斯在与萨马拉斯政府内的三位领导人会晤后表示.

希腊政府的重点已转向与欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)三方国际贷款人达成协议.三方代表下周初将返回希腊,完成紧缩方案的谈判.

希腊政府需尽快敲定协议,以便赶在10月欧元区财长会议前让协议获得希腊国会批准.

"我们希望在接下来的一周内能够达成最终协议,而且能够将这些措施交由国会批准,"一位要求匿名的财政部官员表示.他表示,希腊希望该节支计划能够在10月8日欧元集团会议召开前通过立法.

希腊民主左翼党有两位议员曾表示,他们将在国会否决这些节支举措.

在最近一轮谈判後,民主左翼党领袖Fotis Kouvelis承认,领导层仍必须设法解决剩下的问题,但证实协议的"基本框架"已经达成.

官员们表示,为了克服分歧,各党领袖们同意削减105亿欧元支出,而非原先115亿欧元的目标,两者之差将由提高目标税收收入至30亿欧元来补足.

他们也同意,如果国会支持这些节支举措,希腊必须提出分四年而非两年完成这些举措的要求,并且争取到贷款方对希腊发放下一批逾310亿欧元援助款的保证.

韦尼泽洛斯对记者表示,领袖们并希望在节支计划中加入一项条款,如果希腊超额完成目标或在其它领域节省出开支,那麽希腊将可以部分下调退休金和薪资减幅.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 郑茵/程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。