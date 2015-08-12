希腊纾困协议谅解备忘录预计将迅速出售港口及机场等国有资产

路透柏林8月12日 - 根据希腊与国际金主达成的谅解备忘录，希腊将迅速进行港口、区域机场及电网营运公司的民营化。

路透取得这份29页备忘录的复本，根据内容显示，不含银行股权在内，预计2015、2016及2017年希腊民营化的所得总额为64亿欧元。

这份备忘录列出一系列希腊政府必须采行的举措，以获得总金额约850亿欧元的新的三年纾困计划。

根据协议，希腊将在2015年10月之前承诺采取“不可逆的步骤”，将电网运营商ADMIE私有化，除非提出能够得到相同结果的替代计划。

比雷埃夫斯港与Thessaloniki港的约束性投标日期，必须在10月底前宣布。根据备忘录，希腊当局已经承诺，“依据目前的条件”出售该国的地方机场，得标者已经选定。

去年末，德国的Fraport(FRAG.DE)被列为运营希腊14家地方机场的优先竞购者，不过自希腊左翼齐普拉斯政府1月起开始掌权后，交易陷入停滞。(完)

(编译 蔡美珍/陈宗琦/王洋; 审校 李春喜/艾茂林)

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