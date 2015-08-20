综述：德国议会通过希腊纾困案 齐普拉斯考虑提早大选

路透柏林/雅典8月19日 - 德国议会周三通过对希腊进行第三轮纾困，此前德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，希腊应该要有“新的开始”；与此同时，希腊政府则在考虑要不要提前大选。

纾困案在德国下议院过关，扫除了希腊取得资金的最终障碍之一，如此希腊才能在周四向欧洲央行偿还32亿欧元的贷款。

但有为数不少的保守派议员反对德国总理默克尔，拒绝向希腊挹注更多资金。

荷兰议会亦通过纾困案，同时欧元区纾困基金委会员在一次电话会议批准了新希腊纾困计划第一笔资金的发放。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)及其核心人士讨论是否举行国会信任投票，或是直接提早大选，以应对左翼激进联盟党(Syriza)党内的反纾困人士。

未来的一大问题是，希腊能否得到中长期债务减免，这或许可以透过偿债计划延长来达成。

欧盟希望国际货币基金组织(IMF)能参与救助，但IMF表示，在目前的情况下，IMF不能参与，因为希腊的债务是无法持续的。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，欧盟和IMF或许能通过降低利率和延长偿还期限的形式，找出妥协之道。

迪塞尔布洛姆周三在一则声明中说，新纾困协议为希腊迈向可持续增长提供了基础。

希腊所面临的部分压力已稍有缓解。几位消息人士称，欧洲央行周二削减了对希腊银行业的紧急流动性援助(ELA)。这一正面迹象表明，银行业的运营正在企稳，并在建立现金储备。

但希腊银行业者表示，“缓冲现金”尚未回流。“缓冲现金”是指在希腊实施资本管制前， 惊慌失措的储户从账户中取走的数以十亿欧元计存款。

“在资本管制实施后，进入银行系统的资金无法立即取出，”一位不愿具名的资深银行家表示。

“当公务员收到每月薪资后，这些钱并没有像以前那样流出银行系统，”他补充说。“但我们还没有看到大量缓冲现金回流。”(完)

(编译 李婷仪/汪红英；审校 王丽鑫/张若琪)

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