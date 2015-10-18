希腊议会批准改革议案 等待救援计划审核

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典10月17日 - 希腊议会周五批准一项综合议案，包括削减养老金，延迟退休，加强打击逃税，以及能源市场自由化。本月稍晚该国新救援计划将接受首次审核。
欧盟执委会、欧洲央行、欧元区救援基金和国际货币基金组织(IMF)的检查人员预计月底将赴雅典，评估希腊第三次金援计划的进展。
雅典希望完成审查并迅速对银行业进行重组，以获得新的救援及讨论债务减免。但该国必需先将860亿欧元(976亿美元)救援计划中的一长串改革清单落实。
经过周五一早开始、深夜结束的辩论，议会300席议员中的154名议员同意改革举措大纲。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。