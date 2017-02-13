希腊称纾困协议已近 但欧盟执委会主席称仍存疑

路透希腊/柏林2月11日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周六警告国际金主不要给希腊堆积新的重担，但称他相信其旷日持久的纾困评估将令人满意地完成。

然而欧盟执委会主席容克表示，协议仍“很有疑问”，因为国际货币基金组织(IMF)尚未决定扮演何种角色。

希腊和其国际金主前一日才就弥合双方对希腊未来几年财务路径的歧异，有了明显的进展，向确保新贷款拨款和避免该国违约的协议迈进一步。

“(评估)将会完成，且将是正面积极的，不会要在原则事务上让步。”齐普拉斯周六在其所属左翼激进联盟党(Syriza)的会议中表示。

容克在德国Deutschlandfunk电台周日播送的访问中，赞扬希腊已采取的一些措施。

但他亦表示，希腊的第三套纾困计划可能失败，因为IMF尚未决定是否加入提供更多援助。(完)