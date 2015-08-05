焦点：希腊总理称与债权人的贷款协议正接近达成

图为面值20的欧元现钞。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透雅典8月5日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周三称，希腊接近与债权人达成数以十亿欧元计的救助协议，他表示协议将吹散围绕希腊在欧元区地位的疑云。

在此之前，希腊政府以及欧洲官员已经针对新贷款的谈判进展，发表了一系列异乎寻常的乐观估计。新贷款规模最高可达860亿欧元(936亿美元)，旨在帮助希腊避免财政破产和经济崩溃。

“我们已进入最后阶段，”齐普拉斯称，“尽管面临种种困难，但我们希望新协议能够终结围绕希腊前景的不确定性。”

希腊最晚必须在8月20日与债权人达成一项协议，或商定一笔过渡性贷款，因为届时希腊将有35亿欧元在欧洲央行的债务到期。

双方都表示可能达成协议，不过欧盟执委会称目标较高，说明要做的还有很多。

齐普拉斯视察农业部时表示，欧洲议会可能也应参与谈判进程，间接暗示以往对债权人要求合法性的抱怨。

“有时候欧洲议会也应进行控制和监督，这个民主机构也有责任，”齐普拉斯称。

希腊必须在未来两周内完成救助计划谈判，或至少敲定一项像上月那样的过渡贷款，来满足该国眼前的融资需要。

希腊官员称，他们希望立刻达成一个全面的救助协议，而不是过渡贷款。

“我们不会为获得一小笔过渡贷款而接受新的先决条件(预设改革条件)，”齐普拉斯极左翼联盟(SYRIZA)党议会发言人费利斯表示。

“我们希望签署一个最终协议，然后再看获得第一笔250亿欧元贷款拨付需要些什么条件。”(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫/王颖；审校 郑茵/许娜/张若琪)

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