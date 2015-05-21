综述：若得不到援助 希腊6月将会违约--执政党议会团体发言人

路透雅典5月20日 - 希腊执政党一位资深议员周三表示，该国无法在6月5日向国际货币基金组织(IMF)支付到期款项，除非外国贷款人提供进一步援助款。这是希腊政府最近一次警告，称该国已经处在违约的边缘。

希腊总理齐普拉斯领导的左翼激进联盟党(Syriza)政府表示，希望数日内达成以改革换资金的协议，但作为贷款方的欧盟和IMF则比较悲观，称谈判进展过于缓慢。

目前希腊官员表示要争分夺秒，赶在总计15亿欧元的IMF贷款下月到期前达成协议，这些款项中最先到期的一笔为6月5日的3亿欧元。

“现在谈判即将进入紧急关头。6月5日就是关键时刻，”Syriza议会团体发言人Nikos Filis对ANT1电视表示。

“协议能够解决目前的资金问题，如果到时还达不成协议，他们就拿不到任何钱，”他说。

希腊及其金主之间的谈判破裂，原因是希腊要求中止劳工和养老金改革，并降低援助计划制定的财政目标。

两位知情消息人士称，在可能作出的让步中，希腊正在考虑对银行交易征收特别税，以帮助提高政府收入，实现财政目标，不过有关征税的讨论还处在初期阶段。

如果谈判破裂，齐普拉斯的政府明确表示过，它将会在还款之前，先支付养老金和公务员工资。

近几个礼拜，希腊官员已经就政府现金将告罄发出好几次警告，到时候为了履行还款义务，将不得不诉诸严苛的措施，比如，要求国有实体上缴现金，或是像上周为了向IMF还钱那样，希腊掏空了自己在IMF的准备金账户。

不过，分析师一致认为，希腊的资金紧张局面变得越来越严峻，该国迟早需要拿到新的金援，才能避免破产。评级机构穆迪称，有很大的可能性会采取资本管制和冻结存款，因为储户担心国家破产和希腊退出欧元区，纷纷从银行中提取存款。

欧洲央行执委会周三稍晚将开会，将决定是否提供希腊银行业更多紧急流动性援助。

**政治努力**

尽管濒临破产，齐普拉斯仍勉力在公众面前维持强硬形象，他将在本周欧盟峰会中寻求说服欧洲领袖们接受一项政治协议以打破僵局。

齐普拉斯周二对党内最高国会官员做简报，根据一位出席者说，齐普拉斯称政府希望在6月3日之前达成一项协议，盼能从尚待拨下的纾困救助款项中释出逾70亿欧元。

齐普拉斯也乐观认为，希腊与债权人目前在上调加值税、私有化及预算目标方面可望消弭歧见并敲定协议。该位出席议员说，希腊现在希望把养老金改革的讨论推迟至今年稍晚。

但这类推迟将无法赢得债权人的同情，他们希望雅典做出更多让步，并专注在消弭技术层级协商的歧见。

欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西称，未来几周达成协议的可能性仍然存在，不过具体还要取决于政治意愿的程度，毕竟目前在就劳动力和养老金问题的谈判上还存在巨大分歧。

“在偿付债权人方面，希腊政府表现出了创新性，但我们必须快速行动(努力与希腊达成协议)，”他在法国参议院委员会议上表示。“这只是几天或几周的问题。”(完)

(编译 郑茵/白云/李婷仪/刘秀红；审校 徐文焰/王丽鑫/戴素萍/龚芳)

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