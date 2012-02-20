希腊获救援资金只是第一步 面临艰巨经济改革

* 希腊获得救援资金只是第一步

* 希腊经济滑坡凸显改革的紧迫

* 对央行流动性举措的反应不一

路透2月19日电---在中世纪,掌握希腊数学家欧几里得(Euclid)发现的等腰三角形定理,是对某人能否掌控更艰难事务的测试.希腊本周就面临这样的测试.

希腊必须向欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行保证三件事情:施行财政整顿,使其债务与国内生产总值(GDP)之比走上可持续发展之路,到2020年时降至120%;4月大选後希腊政界必须恪守削减预算的承诺;3月20日前完成与民间债权人的2,000亿欧元债务互换,这也是希腊偿还145亿欧元债务的最後期限.

财政官员表示,希腊政府只有满足这些条件,才能从欧盟和IMF获得第二轮国际救援贷款,以避免无序违约.欧元区财长会议将在周一召开,料会对此做出决定.

扫清了这个障碍,将为希腊进行更为艰巨的经济改革铺平道路,而这个任务比迄今采取过的所有措施都要艰难百倍.

经济改革的紧迫性显而易见.最新数据显示,希腊经济正如自由落体般下滑.第四季GDP较上年同期萎缩7%.经济学家预计2012年经济会出现相似的萎缩.失业率为21%,25岁以下的青年人有一半没有工作.

美国哈佛大学公共政策教授、到12月之前担任希腊政府顾问的Richard Parker表示,希腊必须对以家庭为基础的商业和零售业进行改革,调整薪资和成本结构,使其主要的工业、旅游业和航运业具有国际竞争力,这一进程可能需要数十年.

他称,"因为没有增长计划,希腊面临漫长而暗淡的道路.撙节计划不是增长计划."

华尔街分析师指出,尽管希腊可能避免3月发生违约,但其经济情况一泻千里,新资金或只是将其崩溃延缓几个月.北欧政坛也持同样的怀疑态度.

德国财长朔伊布勒称希腊是个"无底洞".希腊人对德国的要求感到愤怒,甚至焚烧穿着纳粹制服的德国总理梅克尔的肖像.

"希腊本身及与欧洲其他各国间的政治紧张局势可能达到无法回头的极限."意大利裕信银行(UniCredit)全球首席经济师Erik Nielsen称.

"除非希腊4月选举对赞成改革、赞成欧洲投下支持,否则计画可能在几个月内就脱出正轨,从而使希腊可能意外无序地脱离欧元区."他对客户发出警告.

**各国央行纷推防御举措**

在此同时,由於全球经济复苏仍不确定,各主要央行亦谨慎行事.

虽然近来美国经济已显现一些实力,就业市场改善喜人,但在欧元区第四季经济萎缩後,欧洲仍濒临衰退.

近几周来部分央行已悄悄再释出大量新资金.

欧洲央行去年底向其区内银行挹注近5,000亿欧元三年期超低利率资金,2月29日还会再释出更多资金.日本央行及英国央行也通过新的债券购买计画,等同於印钞;瑞典央行上周意外降息.美国联邦储备委员会(FED,美联储)上月将维持超低利率的承诺延至2014年底.

Omnis的投资银行家James Rickards说,央行的最新举措是一种可能导致通胀风险的策略,"会吓得我们去支出".瑞士信贷首席分析师Neal Soss将其视为明智的投资,可以保证获得微弱的增长.

"央行大规模流动性会更好地把金融冲击阻止和隔离在实体经济之外.若果真如此,当前周期性动能的增加将比之前几次更具持续性."

**G20建立防火墙**

在加强防御希腊违约风险方面,各国央行也并非单独作战.

20国集团(G20)金融决策者下周六和周日在墨西哥城举行会晤时,将讨论国际货币基金组织(IMF)要求建立"专款基金"的请求.

IMF希望得到额外的6,000亿美元资金,以应对任何更进一步的主权债务危机,若希腊退出欧元区,出现这种危机的风险会非常高.因为美国不愿出钱,IMF正指望那些拥有经常帐盈余的国家,特别是中国和海湾国家等新兴经济体出资.

中国不断表示,欧洲处理好自身问题之前不会出资,这加大了欧洲扩大欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)规模的压力.ESM的5,000亿欧元紧急基金旨在帮助受困的国家和银行.

一旦这些资金到位,IMF和欧盟将能更好地应对从欧洲南部二线国家蔓延出来的金融风暴.(完)

--编译 张荻/张若琪/杜明霞;审校 程琳/李爽/侯向明

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