综述：希腊对很快达成救助协议态度乐观 遭欧洲金主泼冷水

5月13日，希腊总理府，希腊和欧盟的旗帜在大楼外随风飘扬。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典/布鲁塞尔5月19日 - 希腊的欧洲贷款人周二淡化了围绕救助协议的谈判很快结束的希望，并表示在希腊现金告罄之前，必须加快谈判进程。

欧盟和德国描绘的前景与希腊方面积极乐观的态度形成鲜明反差。希腊左翼政府高官在公开场合发表一连串讲话，承诺几天后就能达成协议。

希腊财长瓦鲁法基斯在一个电视脱口秀节目中称，一周后可能达成协议，而总理齐普拉斯表示，谈判已经处于“最后阶段”。

上述表态帮助推动希腊股市周二上涨2.6%。

但欧元区决策人士表示，谈判进展没有快到可以在短时间内达成协议。

“需要更多的时间和努力来弥补仍悬而未决议题的分歧。我们认为有进展，尽管速度缓慢，”欧盟执委会发言人Margaritis Schinas表示。

执委会亦否认希腊报纸报导。报导称，欧盟执委会主席贾克已提供一妥协提议以打破谈判僵局。该提议为设定希腊较低的基本预算盈余目标以换取赋税改革和加税。

在柏林会议后，德国和法国的领导人表示，谈判必须加速，才能释出给希腊的援助金。

“我会说谈判需要加速，而不是它们进展太快，”德国总理梅克尔在记者会上表示。法国总统奥朗德(Francois Hollande)同意与希腊的谈判需要“加速”，并称“我们都有一样的立场，那就是希腊必须留在欧元区。”

梅克尔和奥朗德都将在本周里加欧盟峰会期间会见齐普拉斯。希腊寻求在峰会间隙举行一系列双边会议，以在资金告罄前促成协议。

但欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，不大可能在里加就希腊问题达成协议。

“这不在周五的日程上，”迪塞尔布洛姆接受荷兰广播公司RTL采访时说，“我认为不大可能。”

**6月截止期限**

希腊经济去年实现小幅复苏，齐普拉斯领导的左翼政府1月上台后，经济又重新陷入全面危机；该政府承诺结束撙节和不受欢迎的救助措施。

由于不能在债市筹资且无法取得救助金，随着资金耗尽，希腊政府发现自己身陷艰苦谈判。希腊本月料勉强能够支付薪资和养老金，但下个月还要向国际货币基金组织(IMF)支付15亿欧元，这带来更大挑战。

上周向IMF支付7.5亿欧元，是掏空了在IMF的紧急帐户才做到的。

劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)认为6月5日将是捉襟见肘的希腊下一关键时间，届时希腊将需向IMF支付下一笔贷款款项：“我们都知道，如果没有资金方面的解决方案，比方说到那时还没有，情况就困难了。”

与欧盟及IMF债权人的谈判已经持续了四个月。成功达成协议将释放约72亿欧元援助金，不过债权人提出的养老金和劳动力改革遭到希腊抵制，让谈判卡壳。

“我们认为养老系统必须改革，但削减养老金不是改革，”瓦鲁法基斯在希腊电视节目中称。“我们想对养老金系统做的是手术，不是屠宰。”

他指责债权人拒绝希腊的提议，称谈判在3月末就该结束。“整体情况看起来就像猫追尾巴，”他称。

瓦鲁法基斯在周二讲话时重申，希腊的债务不可持续，须进行重组。他指责债权人非但不承认这一点，反而将重点放在了试图在将来实现强加的债务与GDP的比重方面。

“我们要努力达成的目标，就是要使对方(债权人)不再坚持错误的逻辑...他们只是出于政治上的原因不愿意承认而已，”他表示。

随着谈判的僵持以及围绕希腊在欧元区未来不确定性的加重，一项新的调查发现，多数希腊人对政府的谈判策略感到不满。

马其顿大学5月13-15日进行的一项调查显示，41%的希腊人认为，政府的谈判策略“不稳定，因此时对时错。”认为对的受访者比重已从2月调查时的72%降至35%。

调查显示，有多达61%的人认为，有鉴于当前的情况，政府应淡化大选前的承诺，只有35%的人希望政府坚守承诺。(完)

(编译/审校 徐文焰/戴素萍/杜明霞/王丽鑫/刘秀红/龚芳)

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