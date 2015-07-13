综述：欧元区与希腊达成协议 将商讨第三轮纾困

路透布鲁塞尔7月13日 - 欧元区领导人经过在紧急峰会上的彻夜谈判，周一与希腊达成协议，将磋商第三轮救助方案以使该国留在欧元区

“欧元区峰会一致同意。准备由欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)向希腊提供经济援助，希腊则实施改革，”欧洲理事会主席图斯克在推特上说。

不过以德国为首的债权人要求的苛刻条件，可能使希腊总理齐普拉斯的左翼政府下台，并在希腊引发抗议。即便在获悉最终条款之前，他的劳工部长已经在国家电视台谴责这些条款。

“我们能够使希腊留下，从而保持欧元区的完整，”斯洛文尼亚总理Miro Cerar在推特(Twitter)上说。

欧盟官员称希腊总理齐普拉斯做出妥协，接受德国主导提出的要求，扣押希腊国有资产并出售以偿还债务。尚不清楚协议的具体条款。

齐普拉斯还不再反对让国际货币基金组织(IMF)全面参与一项860亿欧元的救助计划提议，德国总理默克尔称这一点对于赢得德国议会支持来说至关重要。

但是希腊劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)表示，协议条款不可行，将导致今年举行新的选举，这凸显出齐普拉斯在说服其左翼激进联盟党(Syriza)接受该协议方面将有多难。

齐普拉斯现在需要推动希腊议会本周快速通过立法，说服其他18个欧元区成员国发放过渡资金，以避免希腊破产并开始就三年期贷款展开谈判。

各国领导人决定，包括缩减支出、加税及养老金改革在内的六项雷厉风行举措必须在周三午夜之前实施，而在协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

德国准备放弃之前提出的让希腊“暂退”欧元区的提议，这几乎是德国在对齐普拉斯施加严苛条件后作出了唯一让步。很多人表示，德国的这一提议类似于，在希腊无法达到条件的情况下将被迫退出欧元区。

齐普拉斯在周日抵达布鲁塞尔时表示，他希望“再次做出诚实的妥协”，从而让欧洲保持团结。实际上，他遭到了欧洲领导人持续15个小时羞辱。让欧洲领导人感到愤怒的是，齐普拉斯在6月份摈弃了更有利的救助条件，并在上周举行公投反对这些条件。

据欧盟一位高层官员测算，过去两周的政治和经济动荡导致希腊损失250-300亿欧元。

**立场强硬**

德国是欧元区纾困行动的最大出资国，德国总理默克尔从一开始便警告，德国国内反对提供希腊更多援助的声浪日高，在此情况下，她会坚持很严苛的条件。

“我们已经失去最重要的货币，也就是信任，”她向记者表示。“这代表我们将面对艰难讨论，不会为了达成协议而不计代价。”

如果希腊符合这些条件，德国议会将在周四开会，允许默克尔及财长朔伊布勒针对新贷款展开谈判。然后欧元集团的各国财长可以正式展开谈判。

齐普拉斯要接受的最困难条件，可能是德国坚持把价值高达500亿欧元的希腊国有资产，交付一个信托基金，希腊政府无法染指，而这些资产未来出售所得，将直接用于偿债。

德国政府原本希望在卢森堡设立一个机制，由德国复兴信贷银行(KfW)管理，但外交人士指出，设立地点仍有弹性空间。

欧盟及IMF专家评估认为，目前已经安排准备私有化的希腊国有资产，价值只有70亿欧元。

一名外交人员表示，如果按照德国的构想，等于是把希腊变成德国的领地，剥夺更多希腊主权。

但默克尔宣称，这是德国的接受“底线”。

至于齐普拉斯方面，他要求债权人提出更强力承诺，将重组希腊债务，使希腊中期债务可持续。这可能是齐普拉斯说服国内支持者及民众接受纾困案的唯一希望。

一位欧盟官员表示，目前正在考虑几个选项，以便在希腊通过法案后为该国提供过渡资金，不过尚未做出最终决定。

这其中包括释放欧洲央行所持希腊债券产生的获利、从欧盟执委会运营的紧急救助基金获得贷款、或是从法国等较友好国家获得双边贷款。两位法国消息人士否认在筹划过渡贷款事宜。

财长们表示，到7月20日希腊需要70亿欧元资金，届时该国对欧洲央行有一项关键的债券赎回，而8月中还要再偿还欠欧洲央行的120亿欧元资金。

一些外交人士质疑希腊议会能否在短短三天内批准这一系列议案。接近希腊政府的消息人士称。齐普拉斯将把那些在上周五投票中反对其谈判立场的部长炒掉，并迫使左翼激进联盟党(Syriza)内部的异议人士辞职。(完)

(编译/审校 刘秀红/汪红英/蔡美珍/王洋/李春喜/杜明霞/王颖)

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