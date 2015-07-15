综述：希腊救助案需借助反对党支持 议会投票前爆发警民冲突

7月15日，反对希腊撙节方案的抗议者在雅典街头高举希腊国旗示威。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典7月15日 - 在希腊议员准备对撙节方案投票之前，抗议者与警察周三在议会外面爆发冲突。欧洲债权人要求希腊采取撙节措施，以换取新的金援并避免被迫退出欧元区。

抗议者向警察投掷汽油弹，这是三年来希腊发生的最为严重的街头暴力活动。经过漫长艰苦的谈判，本周稍早才在布鲁塞尔达成希腊债务协议。希腊总理齐普拉斯正在设法安抚自己党内对于该协议的不满情绪。

执政的左翼激进联盟党(Syriza)中央委员会中的201名成员中，超过半数签署一项声明，反对救助协议中的“屈辱性”条款。他们说，该协议有违左派的原则，“左翼激进联盟党人无法接受这份提议。”

由于亲欧洲的各反对党预计支持救助协议，各项撙节举措料将在当地午夜(2100GMT)之后得到通过。但大约30-40名Syriza议员可能要么弃权，要么投反对票，令人质疑齐普拉斯还能在台上待多久。

一名政府官员表示，齐普拉斯在投票开始前对Syriza议员发表讲话，警告称他需要自己政党的支持以保住总理职位。

上述官员称，他对议员表示，“作为总理，我有议会的支持。如果没有他们的支持，明天就难以继续担任总理。”

议会继续争论的同时，警察驱散数千反撙节的抗议者集会，宪法广场仍弥漫着催泪瓦斯。

这次集会整体还算和平，直到一小群人向警察投掷汽油弹，警察拿催泪瓦斯和闪光弹回应。后来恢复平静，但附近空无一人的街道上，垃圾箱仍在燃烧。据警署消息人士，约有30人被拘禁。

**“新的凡尔赛合约”**

上周遭齐普拉斯撤职的前财长瓦鲁法基斯稍早宣称，这项救助案就是“新的凡尔赛合约”。一战中德国战败后，各国签署凡尔赛合约，要求德国支付巨额赔偿。

副财长Nadia Valavani辞职，能源部长称他不会支持该协议。

协议将迫使经济已经严重恶化的希腊采取一系列措施，包括加税、大幅削减公共支出和养老金，以及推行就业市场改革。因此，就连那些支持协议的部长们也找不到多少兴奋的理由。

“这是一项艰难的协议，其在经济上是否可行，只能让时间来证明，”希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)在议会对改革问题举行辩论时说。

如果政府失去议会多数派的支持，可能提前举行大选。

预计议会投票后齐普拉斯会重组内阁，撤换能源部长拉法赞尼斯(Panagiotis Lafazanis)以及另一位纾困计划的反对派--劳工部副部长Dimitris Stratoulis。可能还会有其它调整。

国际货币基金组织(IMF)一项机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模。

德国政府可能极不愿意提供大规模债务减免，因为希腊几乎没法让人相信这个国家会遵守自己的承诺。

不过德国坚持要让IMF参与协商，以帮助约束希腊。德国可能同意延长希腊债务的偿还期限，但表示不接受债务减记，德国财政部坚持称，不会接受“通过不正当的方式减记债务”。

**“欧洲的破产孩子”**

鉴于救助协议面临诸多障碍，人们已开始怀疑其能维持多久，一名资深欧盟官员就表示，成功的机会有“20%，也许能达到30%”。

由于希腊7月20日就须向欧洲央行(ECB)偿付35亿欧元，所以欧盟官员正在抓紧时间争取达成一项过渡融资安排，以使希腊避免对这笔贷款违约。

由于雅典紧张情势升温，美国股市降至盘中低点。但美股走低是缘于对希腊投票结果的担忧，还是全球油价急挫，不是非常清楚。

“我们是欧洲破产的孩子，欧洲已经支持我们五年了，也一直在告诉我们该怎么做才能脱离困境，”一位35岁的工程师Yannis Theodosis说。“而我们没做到，如今我们在承担后果。”(完)

(编译/审校 张涛/李爽/李婷仪/戴素萍/郑茵/张若琪)

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