希腊纾困谈判将因筹备问题而延后几天开始--官员

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
Reuters7月27日 - 路透雅典7月25日 - 一位财政部官员周六表示，希腊及其国际债权人就新纾困案的谈判，将因筹备问题而延后几天开始。
欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)官员原本应该在周一开始开会，之前已因谈判地点及安全性等问题而从上周往后延。
一不愿具名的财政部官员表示，债权人技术小组之间的谈判将在周二开始；该视察团主管将因技术性原因而延后几天抵达雅典。
“之所以延后，既非政治上，亦非外交上的理由，“该名官员表示。
希腊人把债权人到访雅典进行视察视之为侵犯其主权，之前六个月和欧盟伙伴国的激烈磋商是应希腊政府要求在布鲁塞尔举行。
另一位财政部官员则在周六稍早否认政府试图将债权人视察团赶离政府部门，并称该视察团到访会计局(General Accounting Office)并无不妥。
在被问及政府是否允许欧盟、IMF及欧洲央行视察团主管到访雅典，就新贷款进行谈判时，国务部长Alekos Flabouraris表示，“如果协议称他们应该要视察政府部门，我们就必须接受这点。”
谈判原本预料在周五展开，但上述的混乱情况突显出未来仍有不少挑战，像是860亿欧元纾困协商能否及时完成，以便一如希腊所愿，盼能在8月20日前交由国会通过。
除了新贷款条件，希腊和债权人亦料将讨论债务的可持续性。目前希腊债务已相当于该国GDP的170%左右。希腊一再要求债务减免，IMF则表示，这是希腊协议能够实行的必要条件。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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