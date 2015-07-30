希腊总理建议进行党内投票 以化解内部分歧

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典7月30日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四呼吁其所属的左翼激进联盟党(Syriza)下月召开紧急大会，以化解内部分歧，但他称若左派反对人士希望能够更快取得解决方案，可以接受进行党内投票。
在对党内中央委员会发表谈话时，齐普拉斯称不应急于就该党策略做出决议，但他提出若有必要可在周日进行表决。
他表示，“我向中央委员会提议召开紧急大会，以讨论左派执政、以及在纾困条件下我党之策略等议题。
齐普拉斯在论及他接受纾困协议以免退出欧元区时称，“目前存在着另一种看法，就是不接受政府的分析，并认为在7月13日凌晨有其他替代方案，对此我表示尊重。”
“若真是如此...我建议本党就此重大议题进行表决。”(完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。