希腊总理建议进行党内投票 以化解内部分歧

路透雅典7月30日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周四呼吁其所属的左翼激进联盟党(Syriza)下月召开紧急大会，以化解内部分歧，但他称若左派反对人士希望能够更快取得解决方案，可以接受进行党内投票。

在对党内中央委员会发表谈话时，齐普拉斯称不应急于就该党策略做出决议，但他提出若有必要可在周日进行表决。

他表示，“我向中央委员会提议召开紧急大会，以讨论左派执政、以及在纾困条件下我党之策略等议题。

齐普拉斯在论及他接受纾困协议以免退出欧元区时称，“目前存在着另一种看法，就是不接受政府的分析，并认为在7月13日凌晨有其他替代方案，对此我表示尊重。”

“若真是如此...我建议本党就此重大议题进行表决。”(完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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