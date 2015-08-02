希腊可能要求高达240亿欧元的第一笔救助款--报载

路透雅典8月1日 - 希腊亲政府的报纸Avgi周日早间版报导，希腊8月可能向其国际贷款方要求240亿欧元的第一笔救助款，用于本国银行资本重组并向欧洲央行(ECB)偿还即将到期的债务。

希腊政府目前正与欧盟执委会及国际货币基金组织(IMF)进行磋商，希望最高获得860亿欧元的救助。这将是该国自2010年以来的第三笔救助金。

该报称，希腊当局期望8月中旬以前完成与国际贷款方的谈判。

这家报纸称，243.6亿欧元的第一笔救助金中，将有100亿欧元用于银行业的初步资本重组，71.6亿欧元用于偿还紧急过桥贷款，32亿欧元用于偿还欧洲央行持有的希腊债务和其他款项。

如果谈判不能及时完成，欧洲当局可能像7月提供过桥贷款一样，向希腊提供临时性融资，不过Avgi称，谈判中没有讨论这种可能性。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。