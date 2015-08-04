希腊政府预计将在8月18日前与国际债权人签署救助协议

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透雅典8月4日 - 希腊政府发言人Olga Gerovasili周二称，希腊预计与国际债权人在8月18日之前签署救助协议，并从周三开始起草该协议。
“第一阶段协商在今日结束，第二阶段已开始，该阶段的确包含起草(协议)的细节，”Gerovasili向Skai电视台表示。
她说，协议起草将从周三开始。
“如果能符合(欧盟)峰会提出的条件，我认为我们将在8月18日前签署协议，”她说。(完)
(编译 汪红英；审校 于春红)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
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