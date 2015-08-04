希腊政府预计将在8月18日前与国际债权人签署救助协议

路透雅典8月4日 - 希腊政府发言人Olga Gerovasili周二称，希腊预计与国际债权人在8月18日之前签署救助协议，并从周三开始起草该协议。

“第一阶段协商在今日结束，第二阶段已开始，该阶段的确包含起草(协议)的细节，”Gerovasili向Skai电视台表示。

她说，协议起草将从周三开始。

“如果能符合(欧盟)峰会提出的条件，我认为我们将在8月18日前签署协议，”她说。(完)

(编译 汪红英；审校 于春红)

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