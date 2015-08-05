焦点：希腊及其债权人双双乐观表态 称救助协议指日可待

路透雅典8月4日 - 希腊及其债权人周二均乐观表示有可能在数日内达成数百亿欧元的救助协议。这种对谈判进展的乐观基调令人惊讶，与之前谈判的崎岖坎坷形成鲜明对比。

规模最高达860亿欧元(945亿美元)的救助协议必须在8月20日前达成--或者同意第二笔过桥贷款，因为届时希腊需偿还对欧洲央行的35亿欧元债务。

经过在雅典一整天的谈判后，希腊财政部长察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)称，谈判进展好于预期。布鲁塞尔方面，欧盟执委会一位官员也表示，他们对谈判进展“感到倍受鼓舞”。

“我们在朝正确的方向前进，相关工作正在紧锣密鼓进行中，”欧盟执委会发言人Mina Andreeva告诉路透。

这将是希腊自2010年以来接受的第三轮救援，以防国家破产，并使其留在欧元区。

过去的谈判一直很曲折，但债权方消息人士称，7月最后一周重新开始谈判后，希腊“非常非常合作。”

“他们(希腊方面)真的开始行动了，”一欧元区官员称。“我想(希腊总理)齐普拉斯告诉他的部长要合作。”

**做了充分准备**

消息人士称，希腊代表认真投入谈判，并且做了充分的准备。他们说，谈判全面覆盖了所有实质性问题，包括养老制度改革、私有化、劳动力市场、行政改革以及财政政策。

这似乎是对希腊财长察卡洛托斯的肯定；他言辞温和，是牛津大学培养出来的学者，上月接任瓦鲁法基斯的财长之职。

“所有事情将在本周有定论，”察卡洛托斯会晤国际货币基金组织(IMF)、欧盟执委会、欧洲央行和欧元区救助基金--欧洲稳定机制(ESM)的代表后对记者表示。

政府发言人Olga Gerovasili表示，救助协议起草将于周三开始；该协议需获得希腊议会的通过。

若能达成协议，则将给过去六个月的乱局画上句号。在这六个月里，希腊险些退出欧元区，还实行了资本管制，股市闭市五周后复盘首日也告暴跌。

察卡洛托斯表示“看法有些小分歧”。他周二与债权人讨论了私有化和银行资本重组需求等议题。

“我认为不会有什么问题...讨论情况比我预期的要好，”他表示。他指的是关于私有化的磋商。

希腊政府发言人Gerovasili表示，如果各方都遵守诺言，那么“我认为我们将在本月18日达成协议。”

欧盟执委会发言人Andreeva也认同这个看法，“有可能达成协议，从而能够根据新的ESM计划向希腊拨付第一批资金，让希腊能够及时向欧洲央行偿付8月20日到期的款项。”

“这一时间表雄心勃勃，但也是现实的，”Andreeva补充道。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫/王颖/杜明霞；审校 李婷仪/龚芳/白云)

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