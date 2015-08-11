希腊及债权人为敲定新救援做最后的冲刺

路透雅典8月10日 - 希腊及国际债权人周一力求达成数百亿欧元的新救援协议，让希腊维持财政运转，并能在数日内向欧洲央行进行偿款。

德国对进一步救援提出“严格”条件，称第一批救援金规模与希腊实施改革进展挂钩是合理做法，说明欧元区担心希腊可能不会言出必行。

希腊希望在周二前完成860亿欧元贷款协议，以在8月20日前获得国会及其他方面的批准。届时该国需要向欧洲央行偿款。

经过周日和周一的谈判，希腊财长察卡洛托斯称谈判进展“相当好”，对很快达成协议感到乐观。

“我不知道能否在明天早上达成，但很快就是很快，”察卡洛托斯对媒体称。

欧盟执委会(European Commission)也表示，可能在8月内达成协议，“最好是在8月20日之前”。

一位希腊政府高官表示，如何处理银行业规模庞大的不良贷款仍是症结所在。希腊政府希望成立一家“坏账银行”来处理这个问题，但债权人则希望将不良贷款打包并出售给不良资产基金。

官员们表示，双方未达成一致的问题还包括，在希腊成立一家主权财富基金，通过私有化来筹集500亿欧元，其中四分之三将被用于银行业重组及削减债务。

援助规模也是个问题。德国商报(Handelsblatt)报导称，IMF认为希腊需要900亿欧元的援助。

一位欧元区官员周一表示，达成援助协议后不久，希腊银行业就可能获得初步注资，规模至多达100亿欧元，这甚至会在欧洲央行完成压力测试之前。

这位官员还表示，压力测试在10月前可能完不成，但大家都认为希腊银行业迫切需要资金来恢复正常运营。

一位希腊官员向路透称，双方已经同意今年扣除利息前的预算盈余目标为零，并且预计经济将萎缩2.1-2.3%。(完)

(编译 王丽鑫/许娜；审校 张荻/郑茵)

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