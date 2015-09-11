希腊纾困案将在10月进行评估 或为债务协商舖路

路透布鲁塞尔9月10日 - 欧元区官员表示，国际债权人预期根据最近纾困案对希腊改革情况进行的首次评估将在10月开始，其与希腊签订的谅解备忘录将有所调整，并为债务重整谈判舖路。

欧元区财长们将在周六于卢森堡举行的非正式会议上，讨论第三轮纾困案所要求的希腊改革准备工作，该纾困案规模达860亿欧元(968亿美元)。在希腊9月20日国会大选前，不可能进行评估。

“希腊将举行大选。我们必须等待选举结果，”卢森堡财长Pierre Gramegna在接受路透专访时表示。卢森堡为欧盟轮值主席国。

“下一步是在10月进行评估。在评估后，我们将必须讨论债务重组，因为普遍的看法是债务太多了。债务该如何进行重整?目前大家看法分歧，”Gramegna表示。

他明确表示关于债务重组的谈判，不会考虑减计欧元区政府在前两次纾困中借贷给希腊的本金--这个金额自2010年迄今总计为1,968亿欧元。

“你可以用延长宽限期、或推迟付款来减轻偿债压力...避免进行名义上的债务减记。”

**艰困谈判**

然而，这项评估可能需耗费一些时间，因为它可能涉及到与希腊大选后产生的新政府的协商。由于经济情势的发展，调整或许有其必要。

之所以需要调整，是因为经济数据及预估的变动，以及欧洲央行将对希腊银行业进行一项资产质量评估，欧洲央行将根据评估结果建立希腊银行业资本结构调整的要求。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪 审校 龚芳/白云)

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