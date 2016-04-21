2015年希腊实现了0.7%的基本预算盈余 超越救助计划目标

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透布鲁塞尔4月21日 - 欧盟执委会周四表示，去年希腊实现了基本预算盈余，超越了救助计划设定的目标。稍早欧盟统计局公布了成员国的预算数据。
欧盟执委会的一位发言人表示，2015年希腊预算盈余与GDP之比为0.7%。
“这符合执委会的基本设想，而且要明显好于救助计划设定的2015年基本预算赤字0.25%的目标，”这位发言人称。
基本预算是国际金主评估希腊改革进展的主要指标。(完)
(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。