2015年希腊实现了0.7%的基本预算盈余 超越救助计划目标

路透布鲁塞尔4月21日 - 欧盟执委会周四表示，去年希腊实现了基本预算盈余，超越了救助计划设定的目标。稍早欧盟统计局公布了成员国的预算数据。

欧盟执委会的一位发言人表示，2015年希腊预算盈余与GDP之比为0.7%。

“这符合执委会的基本设想，而且要明显好于救助计划设定的2015年基本预算赤字0.25%的目标，”这位发言人称。