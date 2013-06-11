希腊经济：政府将要求国际金主下调今年私有化目标，因出售资产失败--官员

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透雅典6月11日 - 一名希腊政府高级官员周二表示，在未能寻获国有天然气公司DEPA的买家之后，该国将要求国际债权人下调今年的私有化目标。
“原计划通过出售DEPA筹集10亿欧元，但现在很难筹到这笔资金，”该官员对路透表示，他并要求匿名。
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救助方案，在9月底之前希腊必须通过私有化至少筹集18亿欧元资金，今年年底前至少筹集25亿欧元资金。(完)
(编译 李春喜 审校 石冠兰)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)