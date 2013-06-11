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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 16:53 BJT

希腊经济：政府将要求国际金主下调今年私有化目标，因出售资产失败--官员

路透雅典6月11日 - 一名希腊政府高级官员周二表示，在未能寻获国有天然气公司DEPA的买家之后，该国将要求国际债权人下调今年的私有化目标。

“原计划通过出售DEPA筹集10亿欧元，但现在很难筹到这笔资金，”该官员对路透表示，他并要求匿名。

根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的救助方案，在9月底之前希腊必须通过私有化至少筹集18亿欧元资金，今年年底前至少筹集25亿欧元资金。(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)

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