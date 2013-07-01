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债券 | 2013年 7月 1日 星期一 15:53 BJT

欧洲金融：希腊周一恢复与国际金主谈判，讨论81亿欧元援助贷款

路透雅典7月1日 - 希腊和国际贷款人周一将重启关于发放81亿欧元(105亿美元)援助贷款的谈判。此前谈判中断了两周，期间希腊政府差点倒台，因为关闭希腊国家广播电视公司(ERT)引发政府内部矛盾。

希腊包括总理萨马拉斯在内的官员已表示，虽然该国私有化计划遭遇挫折，且公共部门改革出现拖延，但他们仍预期谈判会圆满结束。

这次谈判事关重大。如果谈判失败，国际货币基金组织(IMF)可能必需退出救援希腊的计划，以避免违反自身的资助准则。希腊政府8月份也将需要现金来帮助赎回约22亿欧元的债券。

这笔资金是对希腊2,400亿欧元援助计划中最后的几笔大额贷款之一。

希腊财政部长史托纳拉斯将在1400GMT同欧盟、欧洲央行与IMF的代表举行首次会谈。他希望快速完成谈判，使资金最早能在本月月底之前发放。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
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