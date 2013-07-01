欧洲金融：希腊周一恢复与国际金主谈判，讨论81亿欧元援助贷款

路透雅典7月1日 - 希腊和国际贷款人周一将重启关于发放81亿欧元(105亿美元)援助贷款的谈判。此前谈判中断了两周，期间希腊政府差点倒台，因为关闭希腊国家广播电视公司(ERT)引发政府内部矛盾。

希腊包括总理萨马拉斯在内的官员已表示，虽然该国私有化计划遭遇挫折，且公共部门改革出现拖延，但他们仍预期谈判会圆满结束。

这次谈判事关重大。如果谈判失败，国际货币基金组织(IMF)可能必需退出救援希腊的计划，以避免违反自身的资助准则。希腊政府8月份也将需要现金来帮助赎回约22亿欧元的债券。

这笔资金是对希腊2,400亿欧元援助计划中最后的几笔大额贷款之一。