欧洲金融：希腊清除了获得欧盟和IMF 58亿欧元救援资金的最后障碍

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透雅典7月25日 - 希腊周四通过了国际贷款人要求的最后一项立法，满足了获得下一批救助金的要求，此举也结束了两个月来围绕该国经济改革中不得人心措施的争论。
在议会夏休期间，希腊议员聚集起来批准一项新的税法，并最后完成有争议的公务员转岗计划。
该法案通过后，将解锁来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的58亿欧元(77亿美元)救援资金。
资金紧缺的希腊政府料将从下周一开始收到救援资金。这些资金包括来自欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金的25亿欧元，欧洲央行的15亿欧元公债获利返还，以及IMF的18亿欧元。
在保证实施进一步改革的前提下，希腊还将于10月收到另外10亿欧元救援资金。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。