希腊政经：政府通过改革议案，但多数席次降至两席

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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**遇到阻碍**
但是，除了要获得援助以解决希腊未来三十年面临的最大再融资难题外，在通过法案中包含的一项5.27亿欧元、针对受撙节举措影响的贫穷公民的支出计划后，萨马拉斯目前还将面临5月举行的至关重要的国内及欧洲选举。
根据周六公布的最新民调，新民主党略微领先主要反对党左翼激进联盟党，为六个月来首次。这是希腊与债权人达成新改革计划以来进行的首份民调。
数千名示威者周日聚集在国会大楼外，抗议这份在为期两天的会议上匆忙进行讨论的改革议案。在欧元区财长周二在雅典召开会议前，萨马拉斯必须将此议案通过立法。此次会议预计将审视希腊的改革进程，设定拨付下一轮援助金的时间表。
萨马拉斯目前预计债权人将拨付援助金，并将很快开始讨论如何帮助希腊进一步减轻债务负担，而最有可能采取的措施是，继续延长债务到期期限及下调援助贷款的利率。
通过2010年开始实施的2,370亿欧元援助计划，希腊现已获得了约2,180亿欧元的援助金。(完) (编译 戴素萍/许娜；审校 孙茉莉)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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