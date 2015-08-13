综述：国际债权人10月将评估希腊救援协议 确保改革实施

路透雅典/布鲁塞尔8月12日 - 欧盟准备在最近救援后对希腊严加约束，消息人士称债权人10月将评估850亿欧元的援助协议，随后才有可能讨论是否进行债务减免。

希腊被迫接受比起初更严格的条款，其债权人希望确保希腊能按照承诺进行改革。例如德国称，协议对希腊的政策方向还不够明确。

“10月将对措施实施情况进行第一次严格评估，”欧盟一消息人士称。

数位消息人士对路透称，提供给希腊银行业的救援资金将放在一个特别帐户中，只有“压力测试”在10月底完成后，银行业者才会得到新的股权。

初期100亿欧元将“立即”拨付给希腊银行业帮助提振信心，而与此同时有关当局将进行详尽的资产质量检视，预计将需要数月时间。

在新援助资金发放前，希腊银行业还必须向欧洲当局递交可行的业务计划，而且只有计划获当局首肯后才能得到资金。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)称，周二达成的援助协议将终结经济的不确定局面，政府已向议会提交一份勾勒三年期援助计划的法案，并敦促议会尽快批复，以早日实现援助金的拨付。

齐普拉斯希望议会加快批准，以便委员会能够在预计周四晚间进行的投票之前就该协议进行磋商。

这样欧元区财长周五布鲁塞尔会议便可签署该协议，为8月20日320亿欧元债务到期前发放援助金铺路。

**改革细节**

该法案涵盖税收和养老金改革、公共行政部门改革、重新启动今年稍早陷于停滞的私有化计划，以及成立一个执行私有化计划的财富基金，由欧洲机构监督。

希腊与债权人达成的谅解备忘录长达29页，根据路透获得的复印件，希腊必须迅速将该国港口、地区机场和电网运营进行私有化。

希腊数次援助的主要欧元区出资国--德国对该协议表示欢迎，称这是“重大成果”，但打算进一步研究后再提交德国议会审批。

“因此，可以说协议朝正确的方向发展，”德国总理梅克尔的发言人Steffen Seibert称，“但目前还不能说我们是否可以开始全国性流程，即在联邦议院进行表决。”(完)

(编译 王丽鑫/刘秀红/许娜；审校 张荻/张若琪/郑茵)

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