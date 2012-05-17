希腊民众提领银行存款以防国家违约

路透雅典/柏林5月16日电---尽管欧盟强势国家德国和法国表明让希腊留在欧元区的决心,但希腊人民以实际行动来表明态度,他们担心该国可能脱离欧元区,因而纷纷从银行提领欧元.

欧洲央行(ECB)周三称,已停止向部分希腊银行提供流动性,因这些银行未能成功完成资本重整.这证实了路透稍早的独家报导.消息人士没有明确指明是哪些银行,但称这些银行只能向希腊央行申请紧急流动性帮助.

从伦敦到渥太华,西方国家政要和央行官员均认为,如果欧洲各国政府不能采取更加果断的行动来拯救欧元,欧元区可能分崩离析.

根据总统府网站公布的会议记录,希腊总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias)对政治领导人表示,出於对希腊债务违约和退出欧元区风险的严重担忧,希腊公民正在提领存款,而这种严重担忧可能演变成恐慌.

他援引希腊央行总裁提供的数字称,一天之内就有8亿欧元(10亿美元)的存款被提走.国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)表示,由於政局不稳,资金从希腊出走的速度越来越快.

查尔斯达拉拉对记者称:"希腊存款在加速外逃,但我认为一旦建立起新政府,并且新政府重申其留在欧元区的意向,那这种情况是可以稳定下来的."达拉拉是希腊债券民间投资者的首席谈判代表.

他表示,如果希腊离开欧元区,对欧洲其它地区造成的破坏程度将介於"灾难和末日之间".

希腊总统帕普利亚斯周三任命资深大法官Panagiotis Pikrammenos担任过渡性政府的总理,直到6月17日举行第二次选举.

希腊组阁失败让金融市场颇为震撼,全球股市及其它高风险资产都受到冲击,不过随後市场氛围稳定下来.

投资者转向美元和德债避险,欧元兑美元一度跌至1.27美元下方的四个月低点,後来小幅反弹.西班牙和意大利债券收益率(殖利率)攀升,欧洲股市重要股指.FTEU3跌至年内最低.

许多希腊选民都认为,他们不必遵守抒困计划设置的约束条件也能留在欧元区,左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)向他们做出了这种承诺.

第二次民调显示,左翼激进联盟党支持率在上升,有望在新选举中成为议会最大党团.(完)

--编译 郑茵/程琳;审校 戴素萍

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