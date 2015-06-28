综述：希腊将实施资本管制并令银行停业 因与债权人未达成协议

6月28日，雅典，欧盟驻希腊办事处外的反节支示威者点燃了一张欧元钞票。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典/法兰克福6月28日 - 希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

雅典股票交易所也将关闭，因为希腊政府希望尽力控制金融市场受到的冲击。

希腊银行业过去依靠欧洲央行的紧急融资维持运行，这次也首当其冲。该国政府距离对周二到期的16亿欧元国际货币基金组织(IMF)款项违约又近了一步。

希腊将局面恶化归咎于欧洲央行。该央行冻结了对希腊银行业的资金支持额度，没有调升融资上限以应对储户提款额的激增，这令银行难以继续开门营业。

希腊总理齐普拉斯称，拒绝希腊短期延展救援计划的请求是“史无前例的行动”，此举导致一个国家对其主权事务影响力受到质疑。

他在电视讲话中表示，“今日的决定导致欧洲央行限制希腊银行业流动性，并迫使希腊央行要求银行停业且对提款做出限制。”

虽然多数希腊人希望留在欧元区，未来几日将对成立16年的欧元区构成严峻挑战。

希腊左翼激进联盟党(Syriza)政府几个月来一直在寻求达成改革换援助协议，以按时偿还IMF的贷款。然而周六稍早，齐普拉斯突然要求获得更多时间以对协议条款进行公投。

债权人拒绝了这一要求，导致希腊只能选择违约，从而使该国银行业面临进一步的压力。

齐普拉斯长期以来一直坚称，债权人要求希腊削减养老金和上调税率会加深该国的经济危机。希腊已经有大约四分之一劳动力失业，此次经济危机是该国当代以来最严重的一次。

亲欧洲的希腊反对党一致谴责就纾困条件举行全民公决，但也有许多人表示支持。

“我希望他(齐普拉斯)敲着桌子说‘够了！’，”雅典居民Evgenoula说。

希腊政府认为，进一步削减支出有可能扼杀该国的经济成长，而只有经济成长才能让希腊有望偿还接近年度国民收入两倍的巨额债务。许多知名经济学家对此表示赞同。

IMF曾施压欧洲各国政府减轻希腊的债务负担，而多数国家的政府则表示，只有看到希腊在削减预算，他们才会这样做。

**储备现金**

周日许多银行提款机外面排起长队，雅典市中心一些提款机外面排了大约40-50人。

希腊央行表示，正在尽“极大努力”确保提款机仍然有款可取。

德国外交部称，前往希腊的游客应带足现金，以避免希腊国内银行可能出现问题。一些游客表示，正在自动取款机(ATM)前排队。

“我尽量去较大的银行，”一加拿大游客Cassandra Preston说道。“我还要在希腊再呆一个月，我得确保身上有点儿现金。”

欧央行这几天来一直增加对希腊银行业的流动性援助限额，但周日表示，将维持紧急流动性援助上限在上周五的水平，尽管现在银行存款外流。欧央行称，正密切关注当前形势，随时准备重新考虑自己的决定。

目前就提供紧急流动性援助的反对声浪渐起，德国财政部长朔伊布勒就公开质询希腊银行业的偿还能力。

“欧央行曾一再表示只要希腊银行业能还得起钱，就可以提供紧急流动性援助，”他周六说道。“但现在出现了新情况，希腊银行业或者其中一些银行，它们的流动性和偿付能力令人怀疑。”

德国总理梅克尔已邀请德国主要政党领导人周一在柏林召开会议，讨论目前危机。

**仍可能达成协议**

其他18个欧元区成员国指责希腊中断谈判，并承诺竭尽全力稳定欧元区。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)周日表示，他在接触所有欧元区成员国政府，以确保希腊留在欧元区。

几位官员称，仍有时间举行谈判。

“对于那些想知道下一步是什么的人来说，第一，希腊应留在欧元区；第二，就欧盟执委会最新提议举行谈判的大门仍是敞开的，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示。

法国总理瓦尔斯(Manuel Valls)周日敦促希腊继续谈判。

“我不能任凭希腊退出欧元区...我们必须找到解决方案，”瓦尔斯接受Europe 1、法国世界报和iTELE联合采访时表示。

IMF总裁拉加德表示，如果7月5日的希腊公投“非常肯定”留在欧元区并修复希腊经济，那么债权人愿意做出努力。(完)

(编译 徐文焰/张荻/郑茵/孙茉莉/杜明霞；审校 张涛/龚芳/张若琪)

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