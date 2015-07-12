希腊重组银行需要250亿欧元 谈判探讨将债务期限延长一倍

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透布鲁塞尔7月11日 - 据谈判知情人士透露，欧元区财长周六得知，希腊重组濒临崩溃的银行业将需要约250亿欧元的援助贷款。之所以需要这么多额外资金，是因为从6月29日起希腊银行关门两周之前出现的大规模存款挤兑对银行造成重创。
以改革换新贷款的谈判还提到其他选择，比如，国际货币基金组织(IMF)正在敦促欧元区政府调整希腊债务的期限，其中一个情景假设是，将还款期限从30年延长至60年，以缓解希腊的还债负担。
希腊总理齐普拉斯本周从欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)申请535亿欧元三年期贷款。分析过希腊资金需求的欧盟和IMF专家得出结论称，希腊将需要约740亿欧元，消息人士称。
这些资金需求中，一部分可以从IMF获得，而在希腊获得下笔援助之前，将需要约80亿欧元的过桥贷款帮它渡过难关，这么算来，希腊总共需要820亿欧元资助。
在这些资金中，消息人士称，约需要拿出250亿欧元支撑银行的资产负债表。
如果欧元区同意开始援助谈判，最后的援助计划和贷款规模也将取决于希腊政府填补巨额财政缺口并刺激经济增长的措施计划。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。