焦点：希腊银行业准备周一恢复营业 默克尔敦促迅速开始救助谈判

路透雅典7月19日 - 官员表示，希腊银行业者在关门三周后，准备周一重新营业。德国总理默克尔要求迅速展开救助谈判，以使希腊也能取消提款限制。

银行业从周一开始谨慎地恢复营业，以及饭店食品与公共运输业的增值税提高，是为了恢复希腊国内外的信任。上周达成的改革换救助协议逆转了希腊的破产命运。

希腊总理齐普拉斯正在努力扭转局势。此前他勉强同意磋商第三轮救助计划，使得欧洲央行(ECB)得以上调给希腊银行业的紧急流动性援助上限。但这在左翼激进联盟党(Syriza)内引起内讧。

“虽然资本管制与提款限制仍将继续实行，但我们正在进入一个新阶段，我们都希望这将是回归正常的阶段，”希腊银行业协会主席Louka Katseli对Skai电视台表示。

希腊人将可以每周提款420欧元，不再限制为每天60欧元，不过提款上限实际上仍维持不变，资本管制也将继续实施。

“这不是正常生活，所以我们必须尽快协商，”默克尔在德国公共电台ARD的采访中称。

默克尔称，待协商的新救援计划初审通过后，可以讨论调整希腊债务期限，或减少希腊需要支付的利息。

她称，德国将尽全力促进商谈成功，但会“努力协商”确保希腊遵守协议。

“这肯定不简单，因为有些事项一直在与2010年以来的希腊历任政府讨论，可从未得到实施，而葡萄牙和爱尔兰等国家就做到了，”她称。

**大选**

接受救助条款意味着银行可重新开门。这标志着经过数月的艰难谈判，以及债权人立场有所软化的协议在公投中仍被拒绝后，齐普拉斯迎来转折。

他在上周五对政府官员进行大换血，寻求在大选之前尽快与欧洲伙伴及国际货币基金组织(IMF)开始协商救助协议。希腊内政部长武齐斯(Nikos Voutsis)称大选或在9月或10月举行。

不过，虽然民调显示齐普拉斯的支持率依然较高，但也有希腊民众质疑，银行重新开门对于深受衰退打击、失业率超过25%的希腊来说能起到多大作用。

希腊人将可以存钱、支付账单、还可从安全保管箱存取物品，不用ATM卡也可取现。

银行管理人士称，保管箱不受资本管制影响，所以客户可随意从这些保险箱取用。

“我们估计，最初两三天我们支行门口会排起长队。很多人将要求打开他们的安全保管箱，”EFG Eurobank的一位管理人士表示。该行以资产规模计在希腊排名第三。

**德国尚有疑虑**

欧盟官员希望救助协议能在8月中旬前到位，届时希腊需要从欧洲央行赎回到期债务。71.6亿欧元的过渡融资足够希腊政府撑过7月份，包括7月20日对欧洲央行的还款，但到8月份却难以为继。

德国经济部长加布利尔称，尽管之前的协议均已失败告终，但此次协议却有望成功，因为欧盟现在更加注重成长和投资，而不仅仅是撙节措施。

协议能否成功将取决于正在实施的改革措施，并“让希腊民众相信，这是一条出路，可以使希腊自身更强大，而不是变成永久的被施舍对象，”他在一个电视采访的摘录中称。

加布利尔驳斥了对于德国对希腊政府太过严苛的指责，同时批评了财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)关于希腊可能暂时离开欧元区的建议。

但欧元区领导人面临说服其选民接受协议的挑战，德国周日世界报见到的一份YouGov调查显示，超过半数的德国民众也认为，与希腊敲定的协议糟糕，很多人更希望希腊离开欧元区。(完)

(编译 张涛/王丽鑫/王颖/刘秀红；审校 徐文焰/张荻)

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