综述：希腊银行业恢复营业 政府开始偿还部分债务

路透雅典7月20日 - 希腊周一重启银行业，并下令偿还所欠国际债权人的数十亿欧元款项，这是在该国上周签署协议，同意严苛的新救助改革方案以来，开始回归正常的初步信号。

客户周一在银行排队等待交易，这是银行三周以来首次开放。此前为了避免挤兑导致银行业崩溃，政府下令银行关门停业。

救助条款中通过的增值税上调措施也已生效，加工食品和公共交通增值税从13%增至23%。股票市场依然休市，等待进一步通知。

本月稍早，债务危机将希腊推至离开欧元区的边缘，并可能危及到欧元的根基，其中银行停业是最为明显的危机表现。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)勉强同意欧洲伙伴严格的救助方案后，才有了如今银行业的重新营业。但是执政党希腊极左翼联盟(SYRIZA)的反对威胁到了现任政府的稳定性，有政府官员称，有可能最早在9月或10月举行新的大选。

不过提款上限依然不变，只是从每天60欧元改为每周420欧元，而且仍不能对境外支付或转账。德国总理默克尔周日称这种局面“不是正常生活”，并保证会就新的救助计划迅速展开协商。新救助方案规模预计高达860亿欧元。

“资金管控和提款限制将继续实施，但我们正进入一个新阶段，我们都希望可以回归常态，”希腊银行协会负责人Louka Katseli说。

希腊民众将可进行支票存款但不能现金存款，还可支付账单，从安全保管箱存取物品，不用银行卡也可取现。

在欧洲当局上周同意向希腊紧急融资援助后，希腊政府向欧洲央行偿还了周一到期的42亿欧元本金加利息。

该国政府还向国际货币基金组织(IMF)支付了20.5亿欧元自6月30日以来的拖欠款项，并偿还希腊央行5亿欧元。

**周三投票**

对齐普拉斯而言，接受救助条件以及银行重新营业，标志着在经历数月的艰难谈判后进入一个新阶段。他现在希望就新的救助协议迅速开始谈判。

不过他面临着左翼激进联盟党(Syriza)内部强硬派的重重阻力。

虽然希腊议会上周四批准了救助方案，但齐普拉斯依靠的是反对党的支持票；之前左翼激进联盟党有39人拒绝支持政府，他们有的投反对票、有的弃权。

第二轮投票将于周三进行，投票将针对司法和银行业改革等议案。估计这次的结果与上周四差不多。

加上执政联盟中右翼独立希腊人党，齐普拉斯在议会中共有162个席位。但经过上周四的事件之后，他的支持票只剩123张，意味着他可能再次需要反对党的支持。

一些政府官员暗示，如果执政联盟议员的支持票降至120以下，那就得提前大选，而救助协议仍在磋商之中。

这是因为根据希腊法律，政府要赢得信任动议最低要获得240票中的120票，这是投票结果有效的最低限度。

支持票低于120将是一次沉重的象征性打击，但齐普拉斯是否真的会被迫下台还不清楚，因为如果举行信任投票，他还有亲欧反对党的支持。

“令我担心的是，有人仍认为如果我们退出欧元区就不会有撙节措施。这种看法是绝对错误的，”希腊国务部长尼科斯·帕帕(Nikos Pappas)对希腊报纸Efimerida Ton Syntakton表示。他是齐普拉斯的最密切助手之一。(完)

(编译 刘秀红/徐文焰/王颖；审校 王丽鑫/张荻)

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