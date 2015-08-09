焦点：监管机构开始希腊银行业测试 旨在加速资产重组

路透雅典8月7日 - 希腊受到重创的银行业将接受快速测试，以便搞清资本短缺情况，因有关当局希望最晚在年底前完成对该国银行业的资本重组，以避免大储户蒙受损失。

银行业一位消息人士对路透表示，本次测试由欧洲和希腊监管机构实施，将在今年夏季后完成，目的在于迅速堵上银行的资金漏洞，赶在可以要求大储户为援救倒闭银行分担成本的立法明年1月生效之前。

希腊银行业在去年已接受了压力测试和资产质量评估(AQR)，这是欧洲大陆范围内为期九个月的银行业测试的一部分。

但此后四大银行--希腊国家银行(NBGr.AT)、Piraeus (BOPr.AT)、Eurobank (EURBr.AT)和Alpha (ACBr.AT)--的状况随全国经济的下滑而严重恶化，意味着他们亟需自希腊2010年陷入危机以来的第三轮资本重组。

欧盟当局必须先了解这些银行的真实处境，然后才能确定资本重组规模。重组将由欧洲或希腊救助资金提供支持。

这就意味着模拟银行抵抗危机能力的压力测试以及评估银行资产的AQR还要重来一次。

“综合评估将在夏季结束后完成，”这位不愿具名的消息人士称。“这次进程要比去年快。”

欧洲央行(ECB)正在为评估及使用到的假设条件进行准备。银行业在正常和危机环境下应该持有多少资本的标准，可能与去年的测试保持一致。

“之后将进入标准程序，评估每家银行的资本缺口。与去年的压力测试一样，基准情景下要求的最低核心股权资本比率可能为8%，恶化情景下则可能为5.5%。但这还没敲定，”该消息人士称。

希腊6月实施资本管制，以阻止银行业资金大量外流。但这加快了经济衰退，进而推高了银行业的“不良”贷款率。

**很难回答的问题**

“目前一个重要且很难回答的问题是，测试将呈现什么结果、资本缺口到底有多大？”另一位拒绝透露姓名的知情消息人士向路透称。

根据希腊国际债权人的数据，希腊四大银行可能需要100-250亿欧元来恢复资本基础。

由于担心大规模补充资本会严重稀释现有股东的权益，银行股在希腊市场周一重新开市时大跌，三天内市值就蒸发了63%，随后展开反弹。

以欧洲银行业管理局的标准判断，银行投资组合中“不良敞口”的比例去年达到40%。

希腊议会上月采纳欧盟的银行复苏与处置指令(BRRD)，其中规定了有关部门如何处理倒闭银行。其中包括“内部纾困”，储户可能被迫出力救援，以避免负担落在纳税人身上。

“需要抓紧时间在年底前完成资本重组。如果2016年才完成，届时BRRD完全生效，大储户可能将面临风险，”银行业消息人士称。“今年完成就能有效避免储户参与的内部纾困。”(完)

(编译 郑茵/刘秀红/许娜/王丽鑫；审校 张涛)

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