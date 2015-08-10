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国际财经 | 2015年 8月 11日 星期二 07:14 BJT

希腊银行业可望在欧洲央行压力测试前获得纾困资金--消息

路透8月10日 - 一名熟悉相关事务的欧元区官员周一表示，在希腊达成纾困协议之后，希腊银行业者料可先获得注资，最多可达100亿欧元，甚至是在欧洲央行完成压力测试之前取得资金。

这位要求不要具名的官员指出，10月之前银行压力测试可能还没完成，但已经认定希腊银行业者需要紧急资金让营运正常化。

因此，在欧洲央行能够评估实际所需资金之前，可以先行拨发初期金额。

这些评论显示，欧洲官员支持希腊让银行尽快取得现金、最慢不得拖过年底的计划。 (完)

(编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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