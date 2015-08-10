希腊银行业可望在欧洲央行压力测试前获得纾困资金--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月10日 - 一名熟悉相关事务的欧元区官员周一表示，在希腊达成纾困协议之后，希腊银行业者料可先获得注资，最多可达100亿欧元，甚至是在欧洲央行完成压力测试之前取得资金。
这位要求不要具名的官员指出，10月之前银行压力测试可能还没完成，但已经认定希腊银行业者需要紧急资金让营运正常化。
因此，在欧洲央行能够评估实际所需资金之前，可以先行拨发初期金额。
这些评论显示，欧洲官员支持希腊让银行尽快取得现金、最慢不得拖过年底的计划。 (完)
(编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。