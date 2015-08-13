独家：希腊银行业只能有限制地获取援助金--消息人士

路透法兰克福/布鲁塞尔8月12日 - 消息人士周三向路透表示，希腊银行业者只能有限制地获得援助资金，直到数月后可能启动的新资本注入重组计划获批。

消息人士称，初期100亿欧元将可以“立即”发放，以提振希腊银行业信心，但这笔资金要放入一个受限制的账户中，直到10月中旬或10月底完成“压力测试”。

如果银行达不到最低资本要求，欧洲稳定机制(ESM)将负责分发这笔资金。ESM专门为遇到融资困难的欧元区成员国提供金融援助。

但一位消息人士称，由于银行业仍被认为维持有充足的资本，预计目前不会有援助资金发放，直至希腊与债权人达成的援助计划中提供给希腊银行业的250亿欧元资金全部到位。

希腊银行业者7月大多数时间关闭，在欧洲央行的帮助下勉强支撑，规定每人每周现金取款上限为420欧元以防止银行挤兑。但在资本管制的帮助下，他们已获得50亿欧元的流动性缓冲，暗示信心正在恢复。

“银行业资本重组完全完成后，对经济将产生重大影响，”其中一位消息人士称，“我们知道实体经济中有大约400亿欧元的现金缓冲，这些资金可能会以飞快的速度(返回到银行业)。”

希腊本周同意可能至多达860亿欧元的第三轮援助协议，预计将在8月20日前获得全部批准，届时将有一笔32亿欧元的欧洲央行贷款到期。

即便有人提议部分银行可合并或关闭，希腊政府建议保留所有银行，但银行业者必须在其业务计划获得当局认可后，才可发放新的权益。

消息人士称，欧洲当局放弃了由储户或其他债权人承担部分救援成本的构想，但股东权益会被稀释，并表示Eurobank (EURBr.AT)主要所有者Fairfax Financial Holdings(FFH.TO)等现有股东也可选择参与银行的资本重组。

其中一名消息人士称，资本重组一经批准，银行新股权将由希腊金融稳定基金(HFSF)持有，而不是欧洲当局。这将使银行能够在相对少的限制下，进行正常信贷和资本市场业务。(完)

(编译 刘秀红/许娜/王丽鑫；审校 王颖/张荻)

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