希腊大选临近 该国银行存款流失速度明显加快

路透雅典6月13日电---资深银行业人士周三表示,鉴於6月17日大选临近及有关希腊或被迫退出欧元区的忧虑升温,希腊银行业资金流失速度明显增加.

两名银行业人士表示,过去几日以来,希腊主要银行日均存款流失规模达5-8亿欧元.随着6月17日大选逼近,流失速度还在增加,周二增幅明显扩大.

中小型银行存款流失规模较小,每日1,000-3,000万欧元.

"这包括提现和电汇转账,以及将资金投入货币市场基金、德国公债、美国公债和欧洲投资银行债,"一名要求匿名的银行业人士表示.

希腊或被迫退出欧元区,重新启用较疲软的德拉克马(Drachma)的忧虑,令企业惊觉他们的存款价值可能会大幅缩水,从而纷纷取出存款.

另一名希腊银行业人士表示,存款流失情况可控,规模相当於欧洲央行提供的紧急流动性支持(ELA).

"我们每天流出的资金规模稳定且可控,并以ELA额度来支应,"这名银行业人士表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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