希腊大选临近 该国银行存款流失速度明显加快

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透雅典6月13日电---资深银行业人士周三表示,鉴於6月17日大选临近及有关希腊或被迫退出欧元区的忧虑升温,希腊银行业资金流失速度明显增加.
两名银行业人士表示,过去几日以来,希腊主要银行日均存款流失规模达5-8亿欧元.随着6月17日大选逼近,流失速度还在增加,周二增幅明显扩大.
中小型银行存款流失规模较小,每日1,000-3,000万欧元.
"这包括提现和电汇转账,以及将资金投入货币市场基金、德国公债、美国公债和欧洲投资银行债,"一名要求匿名的银行业人士表示.
希腊或被迫退出欧元区,重新启用较疲软的德拉克马(Drachma)的忧虑,令企业惊觉他们的存款价值可能会大幅缩水,从而纷纷取出存款.
另一名希腊银行业人士表示,存款流失情况可控,规模相当於欧洲央行提供的紧急流动性支持(ELA).
"我们每天流出的资金规模稳定且可控,并以ELA额度来支应,"这名银行业人士表示.(完)
--编译 梁睿雪;审校 张明钧
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