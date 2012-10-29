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国际财经 | 2012年 10月 29日 星期一 18:44 BJT

希腊银行业者须透过普通股等满足资本充足率要求--消息

路透雅典10月29日电---知情人士周一透露,希腊银行业在推进资本重组计划时,将面临9%的核心一级资本充足率要求,且必须透过发行普通股来满足至少6%的核心一级资本充足率,而剩余部分则将通过发行可转工具来筹集.

"他们必须透过发行普通股来满足至少6%的核心一级资本充足率.民间部门必须认购至少10%的新发股票,希腊银行业资本重整基金才能获得限制性投票权,"一名消息人士向路透称.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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