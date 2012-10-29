希腊银行业者须透过普通股等满足资本充足率要求--消息

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透雅典10月29日电---知情人士周一透露,希腊银行业在推进资本重组计划时,将面临9%的核心一级资本充足率要求,且必须透过发行普通股来满足至少6%的核心一级资本充足率,而剩余部分则将通过发行可转工具来筹集.
"他们必须透过发行普通股来满足至少6%的核心一级资本充足率.民间部门必须认购至少10%的新发股票,希腊银行业资本重整基金才能获得限制性投票权,"一名消息人士向路透称.(完)
--编译 许娜;审校 田建华
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。