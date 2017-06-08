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债券 | 2017年 6月 9日 星期五 07:31 BJT

希腊金融：欧洲央行下调对希腊银行业的紧急流动性援助上限至442亿欧元

路透雅典6月8日 - 希腊央行周四表示，欧洲央行将希腊银行业者从本国央行获得的紧急流动性援助(ELA)上限下调11亿欧元，至442亿欧元(496.2亿美元)。

希腊央行称，此举反映了流动性状况，考虑了民间部门的存款流动。ELA新上限的有效期直至6月21日。

由于欧洲央行对希腊的融资窗口关闭，该国银行业者从2015年2月起就一直仰赖ELA。紧急融资成本高于从欧洲央行直接贷款。(完) (编译 许娜；审校 郑茵)
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