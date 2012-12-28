版本:
中国
债券 | 2012年 12月 28日 星期五 10:32 BJT

希腊金融: 央行称国内四大银行共需275亿欧元新资本

路透雅典12月27日 - 希腊央行表示,该国四大银行需要275亿欧元(363亿美元)新资本以提高偿付能力,证实了上周银行业者披露的消息.

受到希腊债务危机和经济长时间衰退的冲击,国内银行业者在3月的主权债互换交易中蒙受重大损失;同时信贷减损增加也使其贷款业务持续受到打击.

National Bank 、Eurobank 、 Alpha 和Piraeus 继续保持私营性质,还是最终被收归国有,已经到了紧要关头.

希腊及其国际贷款人从给该国的1,300亿欧元纾困款中拨出500亿欧元,用于四家系统性重要银行的资本重整,以及其它无望存活银行的处置事宜.

根据该计划,银行业者必须发行新的普通股,以达到一级核心资本比率至少为6%的要求,并可视情况发行可转债将资本比率提高至9%.

资本重组计划的关键要素是,新发行的股票中至有10%由民间领域来认购,以保持银行的民营化经营.

希腊央行表示,该国14家商业银行的资本总需求为405亿欧元.

其中,四大银行的资金需求为275亿欧元,相当于今年国内生产总值(GDP)的约14.5%.

希腊央行表示,在2012至2014年重整银行业资本并处理那些无法存活的银行,500亿欧元的资金足够了.(完) (编译 戴素萍; 审校 郑茵)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐