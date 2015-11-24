希腊企业联合会办公室外发生炸弹爆炸--警方

路透雅典11月24日 - 希腊警方称，周二清早首都雅典市中心的希腊企业联合会的办公室外发生炸弹爆炸，玻璃被炸碎但无人受伤。

警方认为这是国内游击队组织制造的爆炸，这是总理齐普拉斯1月上台以来首次发生此类事件。

爆炸装置装在一个背包内，由计时器引爆，被放在了希腊企业联合会办公室入口附近，在当地时间凌晨3：30（0130 GMT）左右爆炸。

一名警官匿名表示，一个匿名电话在爆炸前30分钟左右向一家报纸发出警告。

目击者看到被炸碎的玻璃散落在街上。

警方封锁了建筑物周围两条街，拆弹部队正在现场进行检查。（完）