希腊国际金主认为债券回购获得成功 同意援助

路透柏林/雅典12月12日 - 希腊的国外贷款人认为其债券回购取得成功,为希腊政府铺就了获得援助从而避免破产的道路,尽管该国未能达成债务削减目标.

上述计划的目的在于让希腊的债务负担降到一个较能维持的程度,但现在看来削减幅度将低于此前预估,因回购债券的成本高于预期.

为了弥补差额,希腊政府请求国际贷款人将援助贷款金额从先前100亿欧元的基础上,追加12.9亿欧元,则希腊将全部接受投资者欲回售给希腊的总计319亿欧元债券.

希腊的主要金主--德国和国际货币基金组织(IMF)都同意这样的结果,意味着本月希腊政府可获得超过340亿欧元援助来重组银行业.

在路透得到的一封写给议员的信件中,德国财政部建议向希腊政府支付下一笔国际救助款,称该债券计划确保希腊债务的可持续性.

"整体而言回购可以称作是成功的,"该信件表示,并称"对希腊进行进一步金融援助的其他条件已经得到满足."

稍早时IMF总裁拉加德也表示对结果感到满意.

希腊周二向国际贷款机构透露回购结果之后,拉加德说,"我乐见债券回购计划所获得的结果."

这项计划原本希望把希腊债务相当于GDP之比减少11个百分点,但这封信函中显示仅减少9.5个百分点.

这表示2020年时,希腊债务相当于GDP之比仅能降至128%,比欧元区及IMF可接受的债务水平高出四个百分点.

信函中德国表示,仍可透过降低纾困希腊的援助贷款利率,或者推出新回购计划请今年稍早时拒绝债务重组计划的债权人参与,这么一来希腊的债务/GDP水平仍可能达到124%的要求.

欧元区财长周四将在欧元集团会议中讨论后续方法,可望做出将援助金拨付希腊的最后决定.除了德国,芬兰也暗示金援会拨付下来.

"我想明天的会议,应该可以达成支付下一笔贷款的协议,"芬兰财长Jutta Urpilainen说.芬兰是最严苛批评希腊改革的国家之一.

分析师也认为,欧元区财长可以敲定细节,消除金融市场多月来担心希腊可能破产或者出走欧元区的疑虑.(完)

(编译 李婷仪; 审校 沈以文)

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