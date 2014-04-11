《热点透视》希腊发债风光落幕 恐有削弱改革努力之虞

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
撰稿 Swaha Pattanaik 编译 王冠中
路透伦敦4月10日 -希腊四年来首次发债迎来热烈的需求。这项总金额30亿欧元的交易显示，过去债券持有人的损失，以及当前的经济困境，都已被一笔勾销。但希腊仍存在严重的问题。投资人过度热情，可能会削弱其改革的压力。
这档五年期公债利率为4.95%，吸引逾550个投资者总计超过200亿欧元的认购。灰市中交易的收益率更低，在灰市中，证券可在正式交易开始前进行买卖。
对仍被评为垃圾级别的债券来说，这次的希腊债券发售肯定是个里程碑。更有意思的是，投资人接受的利率水准，仅有2012年3月时相同年期债券收益率的12分之一，当时正是希腊就1,300亿欧元债券进行重整，造成民间投资人严重亏损的前夕。而就在去年底时，希腊10年期公债收益率还接近9%。本周稍早，该收益率跌至6%，为四年来首见。
希腊是全球追逐收益风潮的受益者，这股风潮推高了各类风险资产。此外，投资人也愿意忽视希腊庞大的债务，当前希腊债务规模达3,200亿欧元，相当于国内产出的175%。由于有约九成的债券是由官方机构持有，因此债券投资人认定这次不会再被套牢。
追逐收益的投资人也无视希腊仍旧惨淡的经济景况。希腊国内生产总值(GDP)自2008年以来已萎缩近四分之一，投资则减少近三分之二。好消息是，希腊当前改变的方向是正确的，而在扣除利息支出前，希腊政府基本上是呈现盈余。
在市场和政治双重压力下，希腊政府致力于解决自身财政以及国内经济许多严重的问题。政府还需要更大的努力，才能让失业率由26.7%回落，让当局不需要再为迎合选民而面临不合理的要求。
市场压力已经大幅降低，而这也可能让官员们松懈下来。投资人太早投下认同的一票，可能会造成了反效果。(完)
(译文审校 侯向明)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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