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债券 | 2013年 10月 14日 星期一 14:28 BJT

希腊政经：计划展期约45亿欧元债券，以填补资金缺口--财长

路透雅典10月14日 - 希腊财政部长史托纳拉斯周一对一份报纸表示，计划将明年3月到期的约45亿欧元债券进行展期，以填补一部分资金缺口。

“我们考虑将财政部发行的债券进行展期，以换取银行的优先股。这可以填补很大一部分资金缺口。”史托纳拉斯接受希腊财经日报Naftemporiki采访时表示。

根据最新的救助计划，希腊在2014年下半年之前都能获得救助资金。希腊希望从那之后可以进入债市筹资，自2010年来希腊一直被排除在债市之外。

国际货币基金组织(IMF)和希腊估计，2014-15年，希腊面临者近110亿欧元的资金缺口。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)
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