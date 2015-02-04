标题新闻：希腊以成长挂钩债券置换旧债的计划可能在欧盟规定下被认定非法－律师

中国金融：央行完善全口径跨境融资宏观审慎框架，企业跨境融资杠杆率提高至2
路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
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路透北京1月23日 - 中国央行日前发布最新的关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知，将企业跨境融资杠杆率提高至2，非银行法人金融机构维持在1；同时，将港澳台及外国银行境内分行亦纳入宏观审慎管理体系，银行类金融机构和外国银行境内分行的跨境融资杠杆率为0.8。
“日本公债寻获买单，因特朗普重申其贸易保护主义立场、而未提及任何财政刺激政策 细节，从而令外界对经济增长和通胀的预期下降，”三菱日联证券固定收益策略分析师稻留 克俊说道。 “有关美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)并重谈北美自由贸易协定(NAFTA)的言论也 导致(投资者)避险。” 日经指数 下跌逾1%，指标公债收益率从近三周高位回落，此前特朗普在周五宣 誓就职时的民粹主义论调，引发了对财政刺激政策可能推迟实施的担忧。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% -1.0 0.060% 20年期公债
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。