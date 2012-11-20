希腊落实支出控制 期盼获得援金

焦点：中国债市大门又打开一点 但外资还是不太敢进
路透香港/上海3月1日 - 中国向境外债券投资者开放衍生品市场的举措可能有助于阻击资金外流，但对资本管控的忧虑犹存，令海外投资人保持谨慎。
* 希腊通过法令,加强预算监控
* 私有化所得进入第三方托管账户
* 多个城市试图抵制公共部门裁员
* 雅典拒绝三方国际贷款人进一步裁员的要求
路透雅典11月19日电---希腊周一通过数项法令,落实预算目标的执行并确保私有化收入被用於偿还债务,希望在关键的欧元区财长会议召开前缓和国际贷款人的不满.
雅典表示,这些法令再加上本月通过的紧缩计划,使希腊在周二欧元集团会议前尽到了对债权人的义务.希腊政府希望能在这次会议上解冻下一笔援金,从而避免破产的命运.
"我们已经作出行动,兑现了我们的最终承诺,"希腊政府发言人Simos Kedikoglou向路透表示.
这几项法令无需议会批准便可立即生效,其中规定私有化收入将进入一个特别托管账户,并要求未达到预算目标的公共部门单位自动削减开支.
知情人士透露,长期对希腊改革承诺持怀疑态度的德国亦在推动这些举措的出台.
目前希腊似乎有望获得拖延已久的新一轮救助资金.了解欧元集团会议筹备情况的官员表示,预计解冻贷款一事"原则上将得到政治认可".
当问及希腊宣布现阶段要求政府实施的所有主要举措都已经到位时,一名欧元区高官称:"他们已经这麽做了,但在援助金发放前仍有两个小问题有待解决."
希腊政府官员表示,希腊拒绝欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查人员在最後一刻提出的要求,即根据"劳动力储备"计划,立刻解雇或调动公共部门的员工.
一匿名政府官员对路透表示,"我们拒绝这麽做,我们不讨论这种情况."其并称,贷款方後来取消了这一要求.
希腊与债权人讨论了在2012及2013年对22,000多名公务员减薪,最终解雇的事情,但最终数据一直没有对外公布.
即使如今预期12月将有440亿欧元援助款到位,希腊的问题仍远未结束,其与欧元区和国际货币基金组织(IMF)就如何解决该国债务危机仍争执不休.
IMF官员们曾表示,欧元区政府持有的希腊债券势必要有一些减记,但德国拒绝这个让其承担债券损失的想法.
希腊政党领袖敦促欧元区官员不要扣住希腊免於破产所需的援助金.
"至少有315亿欧元要立刻拨付,"执政联盟中的民主左翼党领袖Fotis Kouvelis表示,"欧盟和IMF不能把希腊拖入在债务可持续性问题上的拉锯战中."
**损害社会**
希腊反对党领袖Alexis Tsipras抨击这些法令的作用,指出国家面临沦为"债务殖民地"的风险.
"明天欧元集团的会议上,一个没有发言权,做出妥协的政府将拱手乞怜,等待他人决定是否开恩,"左翼激进联盟党领袖Tsipras在一记者会上说.该党的支持率最近越来越高.
周一批准的法令中,有一项规定出售国有资产所得资金必须在十天内存入央行托管帐户.
该法令还规定从2014年起限制公共部门借款,并建立如果预算目标未达到,将自动实施减支或增税的机制.
另外一项法令则规定削减议会工作人员的养老金.强大的工会势力和动荡的政局将妨碍希腊改革机构臃肿的公共部门.
市政府雇员周一举行罢工导致雅典城市服务瘫痪,抗议年底前或将裁减约2,000名政府工作人员的计划.
卫生部工作人员堵在办公楼门口,打出"反对裁员!"的标语.
最近几周抗议活动大增.很多市长拒绝提出裁员计划名单,并计划通过法律途径对此进行挑战.
"我们有权力抵制损害社会的措施,"Nea Ionia市长Iraclis Gotsis在国家电视台NET上表示.(完)
--编译 梁睿雪/王翔琼/戴素萍/白云;审校 郑茵/程琳
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