希腊落实支出控制 期盼获得援金

2012年11月11日，在对2013年预算投票前，希腊总理Antonis Samaras在议会发表讲话。 REUTERS/Yorgos Karahalis

* 希腊通过法令,加强预算监控

* 私有化所得进入第三方托管账户

* 多个城市试图抵制公共部门裁员

* 雅典拒绝三方国际贷款人进一步裁员的要求

路透雅典11月19日电---希腊周一通过数项法令,落实预算目标的执行并确保私有化收入被用於偿还债务,希望在关键的欧元区财长会议召开前缓和国际贷款人的不满.

雅典表示,这些法令再加上本月通过的紧缩计划,使希腊在周二欧元集团会议前尽到了对债权人的义务.希腊政府希望能在这次会议上解冻下一笔援金,从而避免破产的命运.

"我们已经作出行动,兑现了我们的最终承诺,"希腊政府发言人Simos Kedikoglou向路透表示.

这几项法令无需议会批准便可立即生效,其中规定私有化收入将进入一个特别托管账户,并要求未达到预算目标的公共部门单位自动削减开支.

知情人士透露,长期对希腊改革承诺持怀疑态度的德国亦在推动这些举措的出台.

目前希腊似乎有望获得拖延已久的新一轮救助资金.了解欧元集团会议筹备情况的官员表示,预计解冻贷款一事"原则上将得到政治认可".

当问及希腊宣布现阶段要求政府实施的所有主要举措都已经到位时,一名欧元区高官称:"他们已经这麽做了,但在援助金发放前仍有两个小问题有待解决."

希腊政府官员表示,希腊拒绝欧盟和国际货币基金组织(IMF)检查人员在最後一刻提出的要求,即根据"劳动力储备"计划,立刻解雇或调动公共部门的员工.

一匿名政府官员对路透表示,"我们拒绝这麽做,我们不讨论这种情况."其并称,贷款方後来取消了这一要求.

希腊与债权人讨论了在2012及2013年对22,000多名公务员减薪,最终解雇的事情,但最终数据一直没有对外公布.

即使如今预期12月将有440亿欧元援助款到位,希腊的问题仍远未结束,其与欧元区和国际货币基金组织(IMF)就如何解决该国债务危机仍争执不休.

IMF官员们曾表示,欧元区政府持有的希腊债券势必要有一些减记,但德国拒绝这个让其承担债券损失的想法.

希腊政党领袖敦促欧元区官员不要扣住希腊免於破产所需的援助金.

"至少有315亿欧元要立刻拨付,"执政联盟中的民主左翼党领袖Fotis Kouvelis表示,"欧盟和IMF不能把希腊拖入在债务可持续性问题上的拉锯战中."

**损害社会**

希腊反对党领袖Alexis Tsipras抨击这些法令的作用,指出国家面临沦为"债务殖民地"的风险.

"明天欧元集团的会议上,一个没有发言权,做出妥协的政府将拱手乞怜,等待他人决定是否开恩,"左翼激进联盟党领袖Tsipras在一记者会上说.该党的支持率最近越来越高.

周一批准的法令中,有一项规定出售国有资产所得资金必须在十天内存入央行托管帐户.

该法令还规定从2014年起限制公共部门借款,并建立如果预算目标未达到,将自动实施减支或增税的机制.

另外一项法令则规定削减议会工作人员的养老金.强大的工会势力和动荡的政局将妨碍希腊改革机构臃肿的公共部门.

市政府雇员周一举行罢工导致雅典城市服务瘫痪,抗议年底前或将裁减约2,000名政府工作人员的计划.

卫生部工作人员堵在办公楼门口,打出"反对裁员!"的标语.

最近几周抗议活动大增.很多市长拒绝提出裁员计划名单,并计划通过法律途径对此进行挑战.

"我们有权力抵制损害社会的措施,"Nea Ionia市长Iraclis Gotsis在国家电视台NET上表示.(完)

--编译 梁睿雪/王翔琼/戴素萍/白云;审校 郑茵/程琳

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